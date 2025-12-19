Uzman isim ebeveynleri uyardı: Sosyal medya reçeteleri ve bitki çayları çocuğunuzu zehirlemesin!

Kış mevsiminin kapıya dayanmasıyla birlikte çocuklarda sıkça görülen inatçı öksürük şikayetleri, pek çok ebeveyni alternatif arayışlara itiyor. İlaç kullanmak yerine çözümü doğada arayan aileler; ballı limonlu karışımlardan pekmeze, ıhlamurdan nane limona kadar pek çok geleneksel yönteme başvuruyor. Ancak uzmanlar, özellikle aktardan alınan ve 'şifalı' olarak bilinen bu ürünlerin çocuklar üzerinde bilinçsizce kullanılmasının ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyor.

SOSYAL MEDYA REÇETELERİ ZAMAN KAYBETTİRİYOR

Konuyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulunan Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Gülnar Kerimova, çocukların tedavisinde kulaktan dolma bilgilerin tehlikesine dikkat çekti. Öksürüğün genellikle viral kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığını belirten Kerimova, bu sürecin aslında bol sıvı tüketimi ve istirahat ile atlatılabileceğini vurguladı. Ancak ebeveynlerin panikle sosyal medyadaki önerilere yönelmesinin tedavi sürecini baltaladığını ifade eden Uzm. Dr. Kerimova, durumu şu sözlerle özetledi: "Sosyal medyadaki doğal reçeteler nedeniyle tıbbi değerlendirme gecikebilir veya gereksiz ürün kullanımı olabilir. Bu yüzden herhangi bir semptom varsa bir hekime görünmeli. Çünkü bazen dakikalarla yarışılabiliyor. Dolayısıyla popüler tavsiyeler yerine semptomun şiddetine ve süresine göre sağlık profesyonelinin yönlendirmesi çok önemli."

Kerimova, doktora acilen başvurulması gereken kırmızı çizgileri ise; nefes darlığı, dudak çevresinde morarma, düşmeyen ateş, genel sağlık durumunda kötüleşme, kanlı balgam ve bebeklerde emme güçlüğü olarak sıraladı.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE 'TOKSİSİTE' RİSKİ

Hastalık anında en sık yapılan yanlışlardan birinin de bilinçsiz antibiyotik ve bitkisel ürün kullanımı olduğunu aktaran Kerimova, "Bitkisel, aktardan alınan ürünlerde toksisite, alerji ve ilaç etkileşimi riski bulunur. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyon varlığında ve doğru endikasyonla kullanılmalıdır" dedi.

Özellikle kış çaylarının çocuklara verilmesi konusunda hassas olunması gerektiğini belirten uzman isim, "Bazı bitkisel ürünlerin uzun kullanımı veya fazla dozu irritasyon, alerji, ishal veya etkileşimlere yol açabilir. Bu nedenle özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde ve kronik hastalığı olan çocuklarda hekiminizle danışmadan bitkisel karışım vermeyin" uyarısında bulundu.

1 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE BAL YASAK

Evde uygulanan destekleyici tedavilerde yapılan en büyük hatalardan biri de bal kullanımıyla ilgili. Uzm. Dr. Gülnar Kerimova, 1 yaşından küçük çocuklara kesinlikle bal verilmemesi gerektiğini, bunun 'botulizm' adı verilen ciddi bir zehirlenme riskine yol açtığını hatırlattı. Kerimova, "Çocuklardaki öksürüğü hafifletmek için bal kullanacaksak çocuğun 1 yaşın üstünde olması gerektiği unutulmamalıdır. Bal için, akut üst solunum yolu öksürüğünde yatmadan önce sadece bir tatlı kaşığı tüketildiğinde öksürük ve gece uykusuna kısmen iyi gelebildiğini gösteren çalışmalar var. Ama 1 yaş altında kesinlikle bal kullanılmaz" şeklinde konuştu.

Öksürükle mücadelede ortam havasının kalitesi de büyük önem taşıyor. Burun tıkanıklığının öksürüğü tetiklediğini belirten Kerimova, evin nem oranının yüzde 40 ile 60 arasında tutulması gerektiğini söyledi. Kerimova, "Aksi takdirde burun tıkanıklığı ve beraberinde de öksürük görülebilir. Bununla birlikte evin yüzde 60’tan fazla nemlenmemesine de özen gösterilmeli. Çünkü bu da evde mikroorganizmaların çoğalmasına ortam hazırlar ve çocuğu daha da hasta edebilir" ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERİN EN SIK DÜŞTÜĞÜ HATALAR

Tedavi sürecinde iyi niyetle yapılan ancak zararlı sonuçlar doğuran hataları sıralayan Uzm. Dr. Kerimova, reçetesiz soğuk algınlığı ilaçlarının küçük çocuklara verilmesi, nemlendirici cihazların temizlenmeden kullanılması ve aynı anda birden fazla bitkisel karışımın çocuğa yüklenmesi gibi yanlışlara dikkat çekti.

Çocukların hastalıklardan korunması ve iyileşme sürecinin hızlanması için en temel çözümün yaşam tarzında saklı olduğunu belirten Kerimova, sözlerini şöyle noktaladı: "Çocuklarda öksürüğü hafifletmek ve de bağışıklığı güçlü tutmak için yeterli uyku, dengeli beslenme, el hijyeni ve aşılar oldukça büyük önem taşır. Bu önlemler, solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını ve şiddetini azaltır. Şunu unutmayın; bağışıklığı güçlendirmek için özel bir iksirimiz yok. Çocuğunuzun beslenmesine, el hijyenine, yeterli uyumasına, aşılarını yaptırmaya özen gösterin. Takviye edici gıdalar alırken, lütfen doktorunuzla görüşün. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarında yeterli uyku süresi enfeksiyon riskini düşürür; uyku yoksunluğu bağışıklık fonksiyonunu zayıflatır. Özetle düzenli, yeterli uyku ve sağlıklı beslenme semptom yönetiminde ve korunmada yardımcıdır."