Uzman isim “hiç belirti vermiyor” diyerek uyardı: Kemik erimesi ölümcül olabilir

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, tıp dilinde osteoporoz, halk arasında ise kemik erimesi olarak adlandırılan hastalığa dair uyarılarda bulundu. Kemiklerin zayıflayarak kırılgan hale gelmesi şeklinde tanımlanan hastalığın, özellikle aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzı süren ve kortizon kullanan kişileri yüksek risk altında bıraktığı belirtildi. Liv Hospital Samsun'da görev yapan Uzm. Dr. Tutal, kemik erimesinin çok ufak travmalarda bile kemiklerin kolayca kırılmasına neden olabildiğini ifade etti.

İLERİ DÖNEME KADAR BELİRTİ VERMİYOR

Hastalığın seyri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Tutal, osteoporozun kırık gelişene kadar hastalarda hiçbir belirti göstermeyebileceğine dikkat çekti. Kemik erimesine bağlı kırıkların en yoğun olarak kalça, bel ve bilek kemiklerinde görüldüğünü aktaran Tutal, durumun hem kadınları hem de erkekleri etkilediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"Osteoporoz hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bir hastalıktır. Kemik erimesi çok ileri dönemlere kadar herhangi bir belirti vermez. İleri dönemlerde ise sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun zamanla kısalması ve duruş bozukluğu (kamburluk) meydana gelir"

İnsan vücudundaki kemik yapım ve yıkım süreçlerinin belirli bir denge içinde ilerlediğini vurgulayan Uzm. Dr. Tutal, yaşın ve hastalık geçmişinin bu denge üzerindeki etkilerini anlattı. Maksimum kemik kitlesinin kalitesinin ilerleyen yaşlardaki yıkım sürecini doğrudan etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Tutal, şu ifadeleri kullandı:"20 yaşına kadar kemik yapımı ön plandadır. 30 yaşına kadar maksimum kemik kitlesi oluşur. 30 yaşından sonra ise yıkım ön plana geçer. Maksimum kemik kitlesi ne kadar iyi ise vücut yıkımdan o kadar az etkilenir. Kadınlar, yaşlılar, ailesinde kırık öyküsü olanlar ve zayıf minyon yapılı olanlarda daha sık görülür. Ayrıca romatizma tedavisinde kullanılan kortizonlu ilaçlar, epilepsi ilaçları, kanser ilaçları, bazı mide ilaçları kullanmak, romatiod artrit, kanser, lupus, multipe myleom, böbrek karaciğer hastalıkları gibi hastalıklar geçirmek, hareketsiz bir yaşama sahip olmak, sigara kullanmak, sık alkol kullanmak, besinlerle yeterince kalsiyum almamak, aşırı miktarda tiroit hormonu kullanmak, aşırı zayıf olmak, gereğinden daha az beslenmek ve zayıflama ameliyatı olmak da kemik erimesine neden olabilir. Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara hatta ölümlere yol açabilir"

TEDAVİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kemik erimesinin önlenebilir bir hastalık olduğu bilgisini paylaşan Uzm. Dr. Tutal, hastalıktan korunma yollarını beslenme, egzersiz ve düzenli tarama başlıkları altında özetledi. Özellikle kalsiyum, protein ve D vitamini dengesinin önemine değinen Tutal, sözlerini şöyle tamamladı:"Proteinden zengin beslenme kemik sağlığı için çok önemlidir. Vücut ağırlığının normal sınırlarda tutulması (aşırı zayıflık ve şişmanlıktan kaçınılması), kalsiyumdan zengin beslenmek (günlük 1000-1200 mg kadar kalsiyum besinlerle alınmalıdır) önemlidir. En iyi kalsiyum kaynakları az yağlı süt ürünleri, koyu yeşil sebzeler, balık ve soya ürünleridir. D vitamini, kalsiyumun bağırsaklardan emilimi için gereklidir. Bunun bir kısmını güneşten karşılasak da genellikle günlük 600-800 ünite D vitamini takviyesi gerekmektedir. Günlük düzenli yapılan egzersiz (yürüyüş gibi) kemiklerin güçlenmesini sağlar. 65 yaş üstü kadınlar, 70 yaş üstü erkekler ve risk faktörü olanlar ise daha erken yaşlardan itibaren her yıl düzenli olarak kemik taraması (kemik mineral dansitometri) yaptırıp, henüz kırık oluşmadan tanı konulabilirse hastalığın tedavisi mümkündür."