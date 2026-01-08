Uzman isim uyardı: Kışın güneş kremi sürülür mü?

Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, toplumda güneş kreminin mevsimlik bir ürün olduğu algısının yanlışlığına dikkat çekti. Güneş ışınlarının kış aylarında da tehdit oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akbaba, "Cilde zarar veren ultraviyole ışınları kışın da vardır. Bulutlu havada, hatta camdan bile geçerek cilde ulaşır" dedi.

KAR IŞINLARI YÜZDE 80 ORANINDA YANSITIYOR

Kış mevsiminin sert koşullarının cilt bariyerini zayıflattığını belirten Prof. Dr. Akbaba, özellikle kar yağışının olduğu bölgelerde ve kış sporlarında riskin katlandığını ifade etti. Akbaba, "Soğuk hava ve rüzgar cildin kurumasına ve hassaslaşmasına neden olur. Savunmasız hale gelen ciltte kızarıklık, yanma ve batma hissi görülebilir. Ayrıca kar, ultraviyole ışınlarını yaklaşık yüzde 80 oranında yansıtarak özellikle kış sporları yapanlar için riski artırır" değerlendirmesinde bulundu.

KIŞIN HANGİ KREM TERCİH EDİLMELİ?

Gül hastalığı (rozasea) olanlar ve hassas ciltler için güneşin kışın da mikro hasarlar yaratabileceğini söyleyen Akbaba, ürün seçimi ve kullanımı konusunda şu uyarılarda bulundu: "Kışın mineral filtresi (çinko oksit, titanyum dioksit) olan, parfümsüz, alkol içermeyen geniş spektrumlu güneş kremleri kullanılmalı. Sabah nemlendirici uygulandıktan sonra, dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmeli. 3-4 saatte bir güneş kremi yenilenmelidir"

Soğuk havanın etkisiyle yağ bezlerinin daha az çalıştığını ve cilt yüzeyindeki suyun hızla buharlaştığını aktaran Prof. Dr. Akbaba, nemlendirici kullanımının sadece kuruluk için değil, koruyucu bariyerin devamlılığı için şart olduğunu vurguladı. Akbaba, "Cildi nemli tutmak kuruluk için değil, cildin koruyucu bariyerini ayakta tutmak için şarttır. Soğuk havada yağ bezleri daha az çalışır. Cilt yüzeyindeki su hızla buharlaşır. Ciltte gerginlik, pullanma ve çatlama olur. Nemlendiriciler ise ciltte su kaybını önler" dedi. Kapalı ortamlardaki ısıtma sistemlerinin de cildi tehdit ettiğini belirten Akbaba sözlerine şöyle devam etti: "Rüzgar cilt bariyerini bozar. Kalorifer, klima ortamın nemini düşürerek cildin savunmasını zayıflatır. Bariyer bozulursa ciltte kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi artar, rozasea, egzama, seboreik dermatit, intertrigo gibi hastalıklar alevlenebilir. Nemlendirici kullanmak hem tedavilerin etkinliğini artırır hem de ilaçlara bağlı tahrişin önüne geçer"

GÜNDE EN AZ İKİ KEZ UYGULANMALI

Prof. Dr. Muhsin Akbaba, kış aylarında kullanılacak nemlendiricilerin özelliklerine ve uygulama sıklığına ilişkin ise, "Nemlendiriciler duştan hemen sonra ve günde en az 2 kez kullanılmalıdır. Yüz, el ve vücut için ayrı nemlendiriciler kullanılabilir. Yoğun kıvamlı, parfümsüz, alkol içermeyen nemlendiricilerin kullanılması gerekir" ifadelerini kullandı.