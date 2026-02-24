Uzman isim uyardı: Ramazanda yapılan bu hata vücutta şok etkisi yaratıyor

Ramazan ayında uzun saatler süren açlığın ardından doğru ve dengeli beslenmek, sağlık problemlerinin önüne geçmek için kritik önem taşıyor. Özellikle iftar ve sahurda yapılan hatalı beslenme alışkanlıkları çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlıyor.

Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Feyzanur Turan, orucun açıldığı iftar saatinde hızlı ve kontrolsüz gıda tüketiminin metabolik dengeyi bozduğuna dikkat çekti. Kan şekerindeki dalgalanmalar ve şişkinlik sorunlarına karşı uyarılarda bulunan Turan, şu ifadeleri kullandı: "Uzun süreli açlık sonrası hızlı yemek yemek kan şekerini aniden yükseltir. Bu durum vücutta adeta şok etkisi oluşturur"

SAHUR ÖĞÜNÜNÜ KESİNLİKLE ATLAMAYIN

Ramazan dönemindeki en kritik öğünün sahur olduğunun altını çizen Diyet Uzmanı Turan, bu öğünün atlanması halinde vücudun gün içinde birçok yönden zorlanacağını ifade etti. Sahur ve iftar için ideal beslenme modellerini anlatan Turan, şöyle konuştu: "Günlük hayatta genellikle az ve sık beslenme modelini öneriyoruz. Ancak Ramazan'da bu süre daha kısıtlı olduğu için almamız gereken enerjiyi bu zaman dilimine göre paylaştırmamız gerekiyor. Bu noktada sahur, kesinlikle günün atlanmaması gereken tek öğünü. Sahuru atlamak gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına, uyku haline ve kas kayıplarına sebep olabilir. Sahurda protein, lif ve değerli yağlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak güzel bir tercih olacaktır. İftar ise metabolizma açısından günün en hassas öğünü çünkü uzun süreli açlık sonrasında ani ve hızlı yemek yeme kan şekerinin yükselmesine; sindirim problemlerine, şişkinliklere ve bunlardan kaynaklı nefes problemlerine sebebiyet verebilir."

İFTARI İKİ AŞAMAYA BÖLEREK MİDENİZİ DİNLENDİRİN

Sindirim sorunlarını engellemek adına iftarı aralıklı yapmanın önemini vurgulayan Turan, yemek sürecinin iki aşamada tamamlanması gerektiğini belirtti. Turan, sıvı tüketimi ve öğün planlaması konusunda şu önerilerde bulundu: "İftarı 2 aşamada yapmak önemli. Bir miktar su, zeytin ve hurmayla orucu açtıktan sonra çorba ve salatayla devam etmek iyi bir seçenek. Ardından 5-10 dakikalık bir ara vererek vücudumuzu dinlendirmek de sindirim sistemimize yardımcı olacaktır. İftar süresi boyunca sıvı alımına da özen gösterilmeli fakat iftara sıvı yüklemesiyle başlamamak gerekiyor; bu şişkinliğe neden olabilir. Bunun yerine sıvıyı doğru bir şekilde ve saatlere yayarak almak metabolik denge için şart"

Son olarak kronik hastalığı bulunan kişilere yönelik uyarılarda bulunan Turan, oruç tutma kararı almadan önce mutlaka uzman bir hekime danışılması gerektiğini hatırlattı. Turan, bazı hastalıkların veya düzenli kullanılan ilaçların uzun süreli açlık durumu için uygun olmayabileceğinin altını çizdi.