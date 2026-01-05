Uzman isimden kış uyarısı: İyileşmek isterken yanlış tedavi uygulamayın

Güven Çayyolu Tıp Merkezi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışa dikkat çekti.

Havaların soğumasıyla soğuk algınlığı vakalarının sıklaştığını belirten Alan, bu hastalıkların çoğu zaman hafif seyretse de günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebildiğini vurguladı. Doç. Dr. Alan, özellikle kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığı kış aylarında virüslerin yayılımının daha da kolaylaştığını ifade etti.

RİSK FAKTÖRLERİ VE BULAŞ YOLLARI

Soğuk algınlığının temel nedeninin virüsler olduğunu kaydeden Alan, tablodan en sık rinovirüslerin sorumlu olduğunu, bunun yanı sıra koronavirüsler, adenovirüsler ve RSV gibi farklı virüslerin de hastalığa yol açabildiğini belirtti. Doç. Dr. Alan, şu bilgileri verdi: "Soğuk algınlığı, her yaş grubunda görülebilen ancak özellikle çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha sık karşılaştığımız bir enfeksiyondur. Kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunma süresinin artması, bulaş riskini belirgin şekilde yükseltir. Damlacık yoluyla ve kirli yüzeylere temas sonrası virüslerin kolayca yayılabilir."

Bağışıklık sisteminin zayıflamasının, hastalığa yakalanma riskini artıran en önemli faktörlerin başında geldiğini söyleyen Alan, "Yetersiz ve dengesiz beslenme, düzensiz uyku, yoğun stres ve kronik hastalıklar bu riski daha da yükseltiyor. Çocukların kreş ve okul ortamlarında sık temas halinde olması, sigara kullanımı ve sigara dumanına maruz kalmak da enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmalarını zayıflatıyor. Mevsim geçişleri ve soğuk hava şartları ise soğuk algınlığının neden kış aylarında daha sık görüldüğünü açıklayan önemli etkenler arasında yer alıyor" diye konuştu.

BELİRTİLER 1-3 GÜN İÇİNDE BAŞLIYOR

Hastalık belirtilerinin virüsle temas sonrası genellikle 1-3 gün içinde başladığını belirten Doç. Dr. Alan, sürece ilişkin şunları kaydetti: "En sık karşılaşılan şikâyetler burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırma. Boğaz ağrısı, hafif öksürük ve geniz akıntısı da tabloya sık eşlik ediyor. Bazı hastalarda halsizlik, baş ağrısı ve hafif ateş görülebilir. Ateş genellikle yüksek değildir ancak çocuklarda daha belirgin seyredebilir. Çoğu vakada belirtiler 7-10 gün içinde geriler."

"ANTİBİYOTİKLER GEREKSİZ KULLANILMAMALI"

Soğuk algınlığının viral bir enfeksiyon olduğunun altını çizen Alan, antibiyotiklerin bu hastalıkta etkili olmadığını ve gereksiz kullanımın ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Tedavide temel amacın belirtileri hafifletmek olduğunu belirten Alan, yeterli istirahat, bol sıvı tüketimi ve dengeli beslenmenin iyileşme sürecinde önemli rol oynadığını söyledi.

Alan, "Burun tıkanıklığı için deniz suyu veya serum fizyolojik içeren spreyler, ortam havasının nemlendirilmesi ve ılık duş solunum yollarını rahatlatabilir. Belirtilerin uzaması, yüksek ateşin eşlik etmesi, şiddetli boğaz ağrısı veya genel durumun bozulması halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Antibiyotik kullanımı konusunda net uyarılarda bulunan Alan, sözlerini şöyle tamamladı: "Soğuk algınlığı viral bir enfeksiyondur ve tedavisi genellikle semptomlara yöneliktir. Hastalığa neden olan etken virüs olduğu için antibiyotikler etkili değildir ve gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır."