Uzman isimden saman nezlesi uyarısı: Milyonların yaşam kalitesini düşürüyor

Sivas Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Barış Şapcı, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı etkileyen alerjik rinit (saman nezlesi) rahatsızlığına dair değerlendirmelerde bulundu. Yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bu hastalığa karşı vatandaşları uyaran Şapcı, hava kirliliği ve kentsel yaşamın artması sebebiyle saman nezlesinin son yıllarda giderek yaygınlaştığını ve bu konuda toplumun bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

HASTALIĞI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Alerjik rinitin ortaya çıkmasında yalnızca çevresel koşulların değil, pek çok unsurun bir araya gelmesinin etkili olduğu belirtildi. Hastalığın oluşumunda genetik yatkınlık, aile öyküsü, sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği ve alerjenlerle temasın belirleyici olduğunu ifade eden Barış Şapcı; polenler, ev tozu akarları, mantarlar ve hayvan tüylerinin en sık karşılaşılan alerjenler arasında yer aldığını söyledi.

Saman nezlesinin hastalarda burun kaşıntısı ve hapşırık gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirten Şapcı, bu semptomların kişilerin günlük rutinlerine olan etkilerini şu sözlerle aktardı:"Bazı hastalarda baş ağrısı, nefes darlığı ve koku alma bozuklukları da görülebiliyor. Hastaların önemli bir kısmı yılın neredeyse yarısında şikâyet yaşıyor. Bu durum günlük yaşamı, uyku düzenini ve iş verimini olumsuz etkiliyor"

TEDAVİDE ÖNCELİK ALERJENDEN KORUNMAK

Hastalığın kontrol altına alınması ve tedavi süreci hakkında da bilgi veren uzman isim, atılması gereken ilk adımın hastalığa yol açan alerjenden uzak durmak olduğunu vurguladı. Farklı müdahale yöntemlerinin bulunduğunu hatırlatan Şapcı, sözlerini şöyle tamamladı:"Medikal tedavi, immünoterapi ve bazı durumlarda cerrahi yöntemler uygulanabiliyor. Düzenli poliklinik kontrolleri, hastalığın takibi açısından büyük önem taşıyor"