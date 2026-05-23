Uzman psikolog uyardı: Kurban kesimi çocuklara nasıl anlatılmalı?

Liv Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ailelerin çocuklara nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bayramların toplumsal ve psikolojik anlamlarına değinen Öziç, bayram pratiklerinin işlevini şu sözlerle ifade etti: "Bayramlar ve bayramlara istinaden yapılan kutlamalar hem çocuklar hem yetişkinler adına bir araya gelme, mutluluğu paylaşma, sosyalleşme ve ziyaretlerle aidiyet ve sevgi bağlarını güçlendirme, kaybedilen insanların kabirlerini ziyaret edebilme ve kültürel ve dini değerlerin devamının sağlanabilmesi gibi birçok açıdan önemli bir işleve sahiptir"

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE ŞİDDET EYLEMİNE DÖNÜŞMESİN

Kurban ibadetini çocuklara anlatırken gelişim dönemlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Öziç, kesim işleminin çocukların zihninde yanlış kodlanmaması gerektiğine dikkat çekti. Uzman isim, "Kurban kesiminin bir şiddet davranışı olarak değerlendirmesini önlemek adına kurbanın dini bir ritüel olduğunun ve kesim işlemi ya da kan akıtılıyor olmasının bir zevk ve şiddet amacıyla gerçekleştirilmediği çocukla paylaşılmalıdır. Soyut düşünce becerisi henüz gelişmemiş çocuklara ise özellikle kurban kesiminin izletilmemesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

11 YAŞ KRİTİK BİR EŞİK

Soyut düşünme yetisinin kazanıldığı yaş gruplarında iletişimin daha detaylı kurulabileceğini aktaran Öziç, özellikle 11 yaş ve üzeri çocuklar için bayramın dini ve sosyal amaçlarının anlatılabileceğini kaydetti. Psikolog Öziç, bu yaş grubuna yönelik süreci şöyle detaylandırdı: "Soyut düşünce becerilerinin geliştiği dönemde özellikle 11 yaş ve sonrasında Kurban Bayramı'nın hem ibadet hem manevi boyutu gerekçeleriyle birlikte aktarılabilir. Kurban kesiminin bir şiddet davranışı olarak değerlendirmesini önlemek adına kurbanın dini bir ritüel olduğunun; kesim işlemi ya da kan akıtılıyor olmasının bir zevk ve şiddet amacıyla gerçekleştirilmediği çocukla paylaşılmalıdır. Kurban Bayramı'nın dini boyutuna ve yoksul insanlara yardım gibi sosyal boyutuna değinilmesi önemlidir"

KAN AKITILAN ALANDAN KESİNLİKLE UZAK TUTUN

Daha küçük yaştaki çocukların kesim durumunu algılamada zorluk çekebileceğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Öziç, 11 yaşından küçük çocukların bayramın farklı bir yönüne odaklanmaları gerektiğini belirterek aileleri şu ifadelerle uyardı: "11 yaşından daha küçük çocuklar ise soyut düşünebilme becerileri açısından yeterli gelişim seviyesinde olmadıkları için bu yaş döneminde daha kısa ve somut ifadeler ile kurban bayramının anlatılması önerilmektedir. Bu yaş dönemi çocuklarda kurban bayramının sosyal ve yardımlaşma yönüne vurgu yapılması yeterlidir. Soyut düşünce becerisi gelişmeyen çocuklara ise özellikle kurban kesiminin izletilmemesi, bu sürecin çocuklardan uzak bir yerde gerçekleştirilmesi önemlidir"