Uzmandan Hashimoto uyarısı: Uzun süren halsizlik ve kilo artışına dikkat

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan ancak genellikle göz ardı edilen halsizlik ve kilo artışı şikayetlerine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Uzun süren yorgunluğun altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Çakır, bu şikayetlerin bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırmasıyla gelişen Hashimoto hastalığının habercisi olabileceğini kaydetti.

GÜNLÜK YORGUNLUK SANIYORUZ AMA GERÇEK ÇOK FARKLI

Yaptığı açıklamada Hashimoto hastalığının genelde sinsi bir seyir izlediğine dikkat çeken Dr. Çakır, erken teşhisin önemini hatırlattı. Hastalığın gelişim sürecini anlatan Dr. Çakır, "Bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırmasıyla ortaya çıkan Hashimoto Hastalığı, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Hastaların başvuru aşamasında yaşadıkları yanılgılara da değinen Uzm. Dr. Çakır, "Hastalar genellikle yorgunluk, üşüme ve saç dökülmesi gibi şikayetleri günlük hayatın yoğunluğuna bağlıyor. Oysa bu belirtiler Hashimoto’nun erken sinyalleri olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Hastalığın demografik yapısı hakkında da bilgiler paylaşan Dr. Çakır, Hashimoto'nun kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha yaygın görüldüğünü ve bu durumun temelinde hormonal faktörlerin önemli bir rol oynadığını ifade etti. İç Hastalıkları Uzmanı, vakalarda ortaya çıkan temel şikayetleri ise şu sözlerle sıraladı: "Sürekli halsizlik ve uyku hali. Nedensiz kilo artışı. Soğuğa karşı hassasiyet. Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi. Konsantrasyon bozukluğu"

BASİT BİR KAN TESTİYLE TESPİT EDİLİYOR

Hashimoto hastalığının tanı sürecinin zor olmadığını vurgulayan Dr. Çakır, hastanelerde yapılacak basit kan testleriyle teşhisin hızla konulabildiğini aktardı. Özellikle ailesinde tiroit öyküsü bulunan kişilerin mutlaka düzenli kontrol yaptırması gerektiğinin altını çizen uzman isim, hastalığın kalıcı olarak tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak doğru ve uygun tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabildiğini belirtti. Tedavi prensibini anlatan Dr. Çakır, "Eksik olan tiroit hormonunu yerine koyduğumuzda hastalar sağlıklı bir yaşam sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

Tıbbi müdahalenin yanı sıra hastaların günlük rutinlerindeki alışkanlıkların da tedavi sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi. Stres yönetimi ve beslenme düzeninin hastalığın üzerindeki etkilerine değinen Dr. Çakır; düzenli egzersiz yapmanın ve dengeli beslenmenin, Hashimoto hastalığının seyrini olumlu yönde etkileyeceğini belirterek hastaları sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye çağırdı.