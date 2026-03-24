Uzmanından "At Nalı Böbrek" uyarısı: Belirti vermeden birçok hastalığa zemin hazırlayabiliyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, böbreklerin alt uçlarının birleşerek "U" şeklinde bir yapı oluşturması durumu olan "at nalı böbrek" anomalisinin pek çok hastalığa zemin hazırlayabildiğini bildirdi.

Çoğu zaman herhangi bir belirti vermeden ilerleyen bu doğumsal anomali, her 400 ile 600 doğumda bir ortaya çıkıyor. Uzun yıllar hiçbir şikayete yol açmasa da zamanla idrar yolu tıkanıklığı, böbrek taşı, enfeksiyon, hipertansiyon ve nadiren tümör gibi ek sağlık sorunlarının gelişmesine neden olabiliyor.

RİSKLER VE ORTAYA ÇIKAN ŞİKAYETLER

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, at nalı böbreğe sahip bireylerin karşılaşabileceği tıbbi sorunların altını çizdi. İdrar akışındaki bozulmaların yaratacağı sorunlara dikkati çeken Atış, şunları kaydetti:"Özellikle idrar akışında bozulmalar önemli risk oluşturuyor. İdrar çıkışında tıkanıklık, 'üreteropelvik bileşke darlığı' dediğimiz durum, bu hastalarda daha sık görülür. Buna bağlı olarak böbrekte genişleme, taş oluşumu ve ağrı şikayetleri ortaya çıkabilir. Ayrıca bu hastalarda böbrek kanseri ve hipertansiyon görülme sıklığı toplum ortalamasına göre daha yüksek olabilir."

At nalı böbrek anomalisi, çoğunlukla hastaların farklı şikayetler veya nedenlerle yaptırdığı görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen saptanıyor. Prof. Dr. Atış, kesin tanının genel olarak ultrason ve tomografi gibi yöntemlerle konulduğunu belirtti. Hastada anomaliden kaynaklanan herhangi bir şikayet bulunmadığı takdirde, yaşam boyu özel bir tedaviye gerek kalmadan hayata devam edilebiliyor.

EK PROBLEMLERDE CERRAHİ MÜDAHALE GEREKİYOR

Hastalığın seyri ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Atış, düzenli takibin önemini vurguladı. At nalı böbrek yapısına sahip hastalarda anatominin farklı olması nedeniyle operasyonların dikkatle planlanması gerektiğini ifade eden Atış, uygulanan güncel tedavi yöntemlerini şu sözlerle aktardı:"İdrar kanalında darlık, taş oluşumu ya da tümör gibi ek problemler gelişirse cerrahi müdahale gündeme gelir. Bu hastaları düzenli takip ederek gerekli durumlarda müdahale ediyoruz. At nalı böbrekte taş tedavisi için özel yöntemler gerekiyor. Böbrek anatomisinin farklı olması nedeniyle cerrahi, dikkatle planlanmalı. Fleksibl üreteroskopi ile idrar yolundan girilerek taşlar temizlenebilir. Büyük taşlarda ise sırt bölgesinden küçük bir kesi ile yapılan perkütannefrolitotomi yöntemi uygulanır. İdrar yolu darlıkları ve tümörlerde ise laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemler başarıyla kullanılıyor."