Uzmanından kritik uyarı: Tavuk döner tüketirken bunlara dikkat edin!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner tüketen 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından 646 kişi taburcu edildi. 2 kişinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Olay, gıda güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Uzmanından kritik uyarı: Tavuk döner tüketirken bunlara dikkat edin!
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından satılan tavuk dönerden numuneler alarak inceleme başlattı. Yapılan analizlerde, dönerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

Gıda mühendisi Nurten Sırman, tavuk etinin hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirterek, “Tavuk, kırmızı ete göre daha hassastır ve uygun şartlarda saklanmazsa veya hijyenik koşullarda hazırlanmazsa gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Çiğ tavuk etinin, pişmiş ürünlerle temas etmesi büyük bir risk oluşturur” dedi.

Sırman, tavuk kaynaklı gıda zehirlenmelerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, "Zehirlenme durumunda ilk belirtiler mide bulantısı ve kusma olabilir. Ancak daha ileri safhalarda kanlı idrar, böbrek yetmezliği ve diyaliz gerektiren tablolar ortaya çıkabilir. Bazı vakalarda organ yetmezliği nedeniyle ölümcül sonuçlar yaşanabiliyor” uyarısında bulundu.

Olayın ardından Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, zehirlenmeye sebep olan döner işletmesini mühürleyerek kapattı. İşletme sahipleri K.Y. ve E.T., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gıda güvenliği uzmanları, tavuk döner tüketirken vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bir döner ustası, hijyenin önemine dikkat çekerek, “Tavuğun kokusuna, tarihine, saklama koşullarına dikkat ediyoruz. Dönerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını testlerden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendisi Sırman, tüketicilere şu önemli uyarıyı yaptı: "Restorana gittiğinizde mutfağın hijyen koşullarını göremezsiniz. Ancak kokusu veya tadında bir farklılık sezdiğiniz an döneri tüketmeyin ve ilgili işletmeyi Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na bildirin. Bu sayede başkalarının da zarar görmesini engellemiş olursunuz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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