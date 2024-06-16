Uzmanından kurban eti ile ilgili uyarılar

"YAVAŞ PİŞİRİN"

Kesilen etin daha sert olduğunu ve bu nedenle sindirimi zorlayacağını ifade eden Diyetisyen Gamze Söylemez; “Dinlendirişmiş eti yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirin, bu esnada iç yağ ve kuyruk yağı da koymayın.