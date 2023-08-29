Uzmanlar açıkladı! Ağırlık çalışmak ömrü uzatıyor!

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve uzun ömürlü olmak hepimizin en büyük dileğidir. Son yapılan bir araştırma, ağırlık egzersizlerinin hayatımızı olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Spor yapmanın faydaları her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve uzmanlar tarafından önerilmektedir. Ağırlık çalışmalarının da bu faydalardan nasibini aldığını gösteren bu araştırmanın sonuçlarına birlikte göz atalım.

AĞIRLIK EGZERSİZLERİNİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

Sporun insan sağlığı üzerinde sayısız olumlu etkisi bulunmaktadır. Ancak özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar, ağırlık egzersizlerinin hastalıkları önleme ve yaşam süresini uzatma konularında ayrı bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bilim insanları, bu egzersizlerin insan yaşamına etkisini detaylı bir şekilde inceledi ve ilgi çekici sonuçlara ulaştı.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI: AĞIRLIK EGZERSİZLERİNİN ETKİSİ

Araştırma kapsamında, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde görev yapan akademisyenler tarafından 1998-2016 yılları arasında yapılan bir çalışma dikkat çekiyor. Bu çalışmada, yaş ortalaması 71 olan yaklaşık 100 bin yetişkinin ağırlık egzersizleriyle yaptıkları sporun etkileri incelendi. Araştırmanın sonuçlarına göre:

Haftada bir ya da iki kez ağırlık egzersizleri yapan kişilerde ölüm riski yüzde 41 ila 47 oranında azaldı.

Sadece aerobik egzersizleri yapanların ölüm riski yüzde 34 oranında düştü.

Haftada bir ya da iki kez sadece ağırlık çalışan kişilerde erken ölüm riski yüzde 22 oranında düştü.

AĞIRLIK EGZERSİZLERİNİN DİĞER FAYDALARI

Ağırlık egzersizlerinin yaşam süresini uzatmanın ötesinde birçok faydası daha bulunmaktadır. Özellikle kas güçlendirme egzersizlerinin düşme kaynaklı yaralanmaları önlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Ayrıca kemik sağlığını korumaya ve kas kütlesini artırmaya da yardımcı olabilirler. Spor yapmanın genel olarak obezite ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı zaten bilinirken, ağırlık egzersizlerinin bu alandaki etkisi de göz ardı edilemez.

DÜZENLİ EGZERSİZİN ÖNEMİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen bireyler için haftada en az 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı önermektedir. Bunun yanı sıra daha yoğun tempolu aktivitelerle de haftada 75 ila 150 dakika spor yapmanın faydaları tartışılmaz. Yürüyüş, dans, koşu, bisiklet ve yüzme gibi farklı aktivitelerle de spor yapmak mümkündür.