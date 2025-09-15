Uzmanlar açıkladı: İşte enfeksiyon hastalıklarından korunmada kritik uyarılar

Enfeksiyon hastalıklarının bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çeken Medical Point Gaziantep Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, doğru hijyen alışkanlıklarının, aşıların ve antibiyotik kullanımındaki bilinçliliğin hayat kurtarıcı rol oynadığını söyledi.

Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının, dünyanın her yerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Doç. Dr. Boşnak, bu hastalıkların hızla yayılabildiğini ve özellikle salgın dönemlerinde toplum sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

YAYILMA YOLLARINA DİKKAT

Enfeksiyonların hava yolu, temas, su ve gıda kaynaklı ya da vektörler aracılığıyla bulaşabildiğini aktaran Boşnak, şu ifadeleri kullandı: "Grip, Covıd-19, tüberküloz ve hepatit gibi hastalıklar, bulaşıcılık açısından özel dikkat gerektirir."

Doç. Dr. Boşnak, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, “El hijyenine özen göstermek, maske kullanmak, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak ve aşıları zamanında yaptırmak, enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yöntemleridir. Ayrıca sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi.

Antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımının büyük bir sorun yarattığını belirten Boşnak, “Antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımı, mikropların direnç kazanmasına neden olur. Bu da tedaviyi zorlaştırır. Antibiyotikler yalnızca doktor kontrolünde kullanılmalıdır” uyarısında bulundu.

PANDEMİDEN ÇIKARILAN DERSLER

Covıd-19 pandemisinin, enfeksiyon hastalıklarının ne kadar hızlı yayılabileceğini net bir şekilde gösterdiğini belirten Boşnak, “Covıd-19 pandemisi, enfeksiyon hastalıklarının ne kadar hızlı yayılabileceğini gözler önüne serdi. Bu nedenle kişisel hijyen ve toplum sağlığı önlemleri artık her zamankinden daha kritik” diye konuştu.