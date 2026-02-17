Uzmanlar açıkladı: Ramazanda sağlıklı iftar nasıl olmalı?

İstinye Üniversitesi Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'den Diyetisyen Şeyma Dinç, Ramazan ayında beslenme düzenine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Uzun süreli açlığın ardından yapılan iftarın büyük önem taşıdığını belirten Dinç, doğru besin seçimi ve tüketim sırasının hem sindirim sistemi sağlığı hem de kilo kontrolü açısından belirleyici olduğunu söyledi.

DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİN

Ramazan ayında iftar öğününün içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Dinç, besinlerin hazırlanma şeklinin önemine işaret etti. Dinç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Izgara, haşlama veya fırında pişirilmiş et, tavuk ya da balık gibi protein kaynakları iftarda mutlaka yer almalıdır. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin sebze yemekleri ile salatalar bu öğüne eklenmelidir. Yoğurt ve ayran gibi süt ürünleri sindirimi destekleyici özellikleri nedeniyle tercih edilebilir. Hurma gibi kan şekerini dengeli şekilde yükselten besinler de iftarda tüketilebilir. Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyecekler, şeker oranı yüksek tatlılar, gazlı içecekler ve çok tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır. Bu tür besinler kan şekeri dengesizliğine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir"

İftarda ne yenildiği kadar besinlerin hangi sırayla tüketildiğinin de önemli olduğuna dikkat çeken Dyt. Dinç, mideyi yormamak adına şu sıralamayı önerdi: "İftara önce su içilerek, ardından hafif bir çorba tüketilerek başlanmalıdır. Çorba sonrası kısa bir ara verilmesi sindirimi olumlu etkiler. Daha sonra ana yemekle birlikte lif kaynağı olan sebze yemeği ya da bol salata tüketilmelidir. Tatlı ise ana yemekten 1-2 saat sonra yenmelidir"

ŞERBETLİ TATLILARDAN UZAK DURUN

İftar sonrasındaki süreçte hafif beslenmenin sürdürülmesi gerektiğine değinen Dyt. Dinç, sıvı alımı ve tatlı tercihlerine ilişkin uyarılarda bulundu: "Bu dönemde ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Şerbetli tatlılar yerine meyve veya az şekerli sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Yoğurt, kuruyemiş veya tam tahıllı küçük atıştırmalıklar uygun ara öğün seçenekleri olabilir. Ayrıca sıvı alımı sürdürülmeli, şekerli ve gazlı içeceklerle fazla kafein sınırlandırılmalıdır"

Beslenme programının kişiye göre değişebileceğini hatırlatan Dinç, genel hatlarıyla şu örnek menüyü paylaştı:

"Sahur:

1-2 adet yumurta

Beyaz peynir veya lor peyniri

5-6 adet zeytin

2 tam ceviz

Bol yeşillik, domates, salatalık

1-2 dilim tam buğday ekmeği

İftar:

1 bardak su ve 1 adet hurma

1 kâse çorba

5-10 dakika aradan sonra; ızgara, fırın veya haşlama et, tavuk ya da balık

Zeytinyağlı sebze yemeği veya bol salata

3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya makarna

1 kase yoğurt veya cacık."

Dinç, Ramazan'da dengeli beslenmenin püf noktalarını sıralarken protein ve karbonhidrat seçimine vurgu yaptı. Tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirten Dinç, şunları söyledi: "Protein ağırlıklı beslenilmeli, tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Tuzlu ve çok baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı, basit şeker ve paketli gıdalar sınırlandırılmalıdır. Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırın yöntemleri kullanılmalı ve gün içinde yeterli su içilmelidir"

EN SIK YAPILAN HATALAR: SAHURU ATLAMAK VE HIZLI YEMEK

Oruç tutarken yapılan yanlış alışkanlıkların sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dyt. Dinç, en sık karşılaşılan hataları şu sözlerle özetledi: "Sahuru atlamak, iftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yemek, çok baharatlı ve tuzlu besinler tüketmek ve yetersiz sıvı almak en sık yapılan beslenme hataları arasındadır"