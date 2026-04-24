Uzmanlar uyardı: "Asansör yerine merdiven kullanmak bile kalbiniz için büyük bir yatırım"

Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden Dr. Öğr. Üyesi İlkin Guliyev ve Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, kalp hastalıklarından korunma yollarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolunun ağırlıklı olarak doğru beslenme tercihleri ile sürdürülebilir fiziksel aktiviteden geçtiğini aktardı.

Egzersizin insan bedeni için en güçlü ilaç olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İlkin Guliyev, sağlıklı bir yaşam için haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapılması gerektiğini ifade etti. Toplumda yaygın olarak tercih edilen ancak içerisinde belirli riskleri barındıran düzensiz spor alışkanlıklarına değinen Guliyev, şu ifadeleri kullandı:"Haftada bir gün yapılan halı saha gibi aşırı tempolu egzersizler, kalp krizi ve ani ölüm riskini artırabilir. Bizim önerimiz, her gün düzenli ve sürdürülebilir harekettir. Spor salonuna gitmek şart değil, asansör yerine merdiven kullanmak bile kalbiniz için büyük bir yatırımdır."

YÜZDE 30 KORUYAN MUCİZEVİ BESLENME FORMÜLÜ

Kalp sağlığının bir diğer ayrılmaz parçasının mutfaktaki tercihler olduğunu dile getiren Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz ise Akdeniz tipi diyetin uygulanması gerektiğini kaydetti. Aydınyılmaz, kalp dostu beslenme alışkanlıklarının ölçülerini ve detaylarını şu sözlerle anlattı:"Günlük tuz tüketimini 5 gramın (yaklaşık bir çay kaşığı) altına düşürmek tansiyonu dengelemek için kritiktir. Günde 200'er gram meyve ve sebze tüketimi, tam buğdaylı gıdalar ve günde 30 gram fındık, kalp sağlığımızı yüzde 30'a varan oranda koruyabilmektedir. Haftada 1-2 gün balık tüketirken, şekerli içeceklerden ve paketli gıdalardan mutlaka uzak durulmalıdır."

SÜREKLİLİK HAYAT KURTARIYOR

Hekimler, sağlıklı bir diyet programı ile düzenli egzersizin birbirinden ayrılamaz iki temel faktör olduğunu hatırlattı. Bu alışkanlıkların yaşam tarzı haline getirilmesinin yalnızca kalp hastalıklarını önlemekle kalmadığını, aynı zamanda şeker ve kolesterol gibi risk faktörlerini de kontrol altında tuttuğunu belirten uzmanlar, açıklamalarını şu uyarı ile tamamladı:"Unutmayın kalbiniz için bugün atacağınız küçük bir adım, yarınki sağlığınızın en büyük güvencesidir"