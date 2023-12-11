Uzmanlar Uyardı! ❌ Çin'de Başlayan Hastalık Yayılmaya Devam Ediyor!
Çin'de görülmeye başlayan yeni salgın, Hindistan ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede yayılmaya başladı. Hızla yayılmayan başlayan salgınla ilgili Türkiye'deki uzmanlardan açıklama geldi. İşte yeni salgınla ilgili detaylar...
Koronavirüs salgınının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de görülmeye başlayan ve diğer ülkelere de hızla yayılan hastalıkla ilgili açıklamada bulundu. Yeni salgın en çok çocuklarda görülüyor.
MASKELERİ TAKIN UYARISI GELDİ
Hindistan, ABD ve Avrupa ülkelerinde görülmeye başlayan salgınla ilgili DÖS'den açıklama geldi. Salgın, Danimarka ve Hollanda'da sağlık yetkilileri tarafından da doğrulandı.
Fransa'da enfeksiyon vakaları salgın boyutuna ulaştı. İngiliz Daily Star gazetesinde paylaşılanlara göre, "Maske takın" uyarısı yapıldı.
Zatürre vakalarında bildirilen belirtilere göre, yüksek ateş, terleme, keskin ve acı verici göğüs ağrısı ve kuru öksürük sıklıksa görülmekte. Kış ayının gelmesiyle beraber, Çin'de koronavirüse dair alınan önlemlerin azaldığı ve bu doğrultuda da hastalığın yayılmaya başladığı öğrenildi.