Uzmanlar uyardı: Kene ısırdıysa sakın bu 3 şeyi yapma!

"UZMAN TARAFINDAN ÇIKARILMALI"



Dr. Okur’a göre, vücuda yapışan kene mümkünse bir sağlık kuruluşunda uzman kişilerce çıkarılmalı. Ancak bu mümkün değilse, keneyi çıkarırken çok dikkatli olunmalı. Aksi takdirde virüs doğrudan vücuda yayılabiliyor. “Kene uygun bir şekilde çıkartıldığında insanlara hastalık bulaşmayabiliyor. Ancak kene yapışan kişinin mutlaka uzman bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.