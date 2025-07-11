Uzmanlar uyardı: Kene ısırdıysa sakın bu 3 şeyi yapma!
Yaz aylarında artan kene vakalarıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski de yükseldi. Uzmanlar, keneyi çıkarmaya çalışırken yapılan hataların virüsün yayılmasına yol açtığını belirtiyor. Sigara basmak, kolonya dökmek ve ateş tutmak gibi yöntemler ölümcül sonuçlar doğurabilir.
Havaların ısınmasıyla birlikte kene sayısında ve buna bağlı olarak KKKA vakalarında artış gözlemleniyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde bu durum daha sık rapor edilirken, Adana'da henüz vaka görülmedi.
Ancak uzmanlar uyarıyor: Keneler, fark edilmeden ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
"SİGARA BASMAK, ATEŞ TUTMAK VİRÜSÜ VÜCUDA ENJEKTE EDER"
Haber Global'e göre, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Salahattin Okur, keneyi çıkarmak isteyenlerin başvurduğu bazı yöntemlerin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirtti.
Dr. Okur, “Keneyi çıkartırken sigara basmak, kolonya dökmek ve ateş tutmak gibi yanlış yöntemler var. Bunlar, kenenin taşıdığı virüsü insan vücuduna enjekte etmesine sebep oluyor” dedi.
"UZMAN TARAFINDAN ÇIKARILMALI"
Dr. Okur’a göre, vücuda yapışan kene mümkünse bir sağlık kuruluşunda uzman kişilerce çıkarılmalı. Ancak bu mümkün değilse, keneyi çıkarırken çok dikkatli olunmalı. Aksi takdirde virüs doğrudan vücuda yayılabiliyor. “Kene uygun bir şekilde çıkartıldığında insanlara hastalık bulaşmayabiliyor. Ancak kene yapışan kişinin mutlaka uzman bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yaz aylarında çocukların park ve bahçelerde oyun oynarken kenelere karşı savunmasız olduğunu belirten Okur, ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene sayısı artmaya ve KKKA vakaları görülmeye başlandı. Tarım işçilerinde veya kamp yapan kişilerde kene vücuda yapıştığında kızarıklık ve ateş gibi belirtiler gösteriyor. Ancak bazen de bu belirtiler ortaya çıkmıyor” dedi.
Dr. Okur, kene riskine karşı alınması gereken önlemleri şu sözlerle özetledi:
“Vatandaşların sürekli çocuklarını ve kendilerini kontrol etmelerini, açık renkli kıyafet giymelerini, pantolonlarını çoraplarının içine katmalarını öneriyorum.”
Ayrıca açık hava etkinliklerinden sonra kıyafetlerin çıkarılması ve cildin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye’de 50’den fazla kene türü bulunduğunu ifade eden Dr. Okur, “Her kene, virüs taşımıyor. Türkiye'de 50'den fazla kene türü var. Bunların bazıları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bazıları da başka hastalıklara sebep olabiliyor” diyerek, çıkarılan kenenin hastanede türünün tespit edildiğini belirtti.