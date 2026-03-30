Uzmanlar uyardı: Kontrolsüz içilen ağrı kesiciler, bağırsak sağlığını bozuyor

Memorial Bahçelievler Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi tarafından her yıl organize edilen bilimsel toplantılar serisinin beşincisi olan "Bağırsak Akademisi", 27-28 Mart 2026 tarihlerinde yapıldı. Katkılı gıdalar ve kontrolsüz ilaç kullanımının risklerine dikkat çekilen toplantıda, bağırsak sağlığının önemi ve güncel tedavi yöntemleri detaylandırıldı. Gastroenteroloji Bölümü'nün önemli isimlerinden Prof. Dr. Salih Boğa, Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin ve Prof. Dr. A. Emre Yıldırım'ın katılım sağladığı etkinlikte; inflamatuvar bağırsak hastalıklarından (İBH), probiyotik kullanımına, ileri görüntüleme tekniklerinden endoskopik yeniliklere kadar pek çok tıbbi başlık masaya yatırıldı.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ MASAYA YATIRILDI

Akademi, alanında uzman doktorları ve izleyicileri bir araya getiren kapsamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Boğa, düzenlenen bilimsel etkinliğin çerçevesine dair bilgi vererek, "Türkiye'den ve yurt dışından gelen hem hocalar hem de katılımcılar sayesinde bağırsakla ilgili her türlü hastalığı, bağırsak hastalıklarının tanısından tedavisine, modern tedavi yöntemlerine ve bağırsak hastalıklarındaki yeniliklere kadar hepsini gözden geçireceğimiz butik bir toplantı düzenledik" dedi.

Toplantının odak noktalarından biri, değişen yaşam koşullarının sindirim ve bağırsak sistemi üzerindeki etkileri oldu. Bağırsak hastalıklarındaki artışın temel nedenlerini değerlendiren Prof. Dr. Boğa, fiziksel aktivite eksikliğine ve beslenme hatalarına işaret etti. Teşhis olanaklarının gelişmesinin ve toplumsal bilincin artmasının da vaka istatistiklerine yansıdığını aktaran Prof. Dr. Boğa, konuyu şu sözlerle açıkladı:"Modern insanın yaşama alışkanlıkları, daha az egzersiz yapması, daha kötü beslenmesi bağırsak hastalıklarını artıran faktörleri diğer bir sebebi de günümüzde bağırsakla ilgili tetkiklerin daha çok yapılması ve toplumun farkındalığı. Eskiden kolonoskopi bir tabu gibi görülüyorken artık herkes biliyor ki, 45 yaşından sonra kolon kanseri taraması için, erken tanı için kolonoskopi yapılıyor. Bağırsak hastalıkları farkındalığı arttığı için daha fazla gündeme geliyor"

GÜNCEL KILAVUZLARDA TARAMA YAŞI 45'E ÇEKİLDİ

Kanser riskinin tamamen ortadan kaldırılması için kolonoskopinin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Salih Boğa, erken evrede tespit edilen lezyonların hastaya tam iyileşme şansı sunduğunu aktardı. Hastalığın sinsi ilerleyişine dikkat çeken Prof. Dr. Boğa, "Kanser lezyonları maalesef herhangi bir belirti vermiyor. 40 yaşından sonra daha çok ortaya çıkıyor ve yıllar içinde sessizce büyüyerek kansere dönüşüyor. Sadece bir kolonoskopi taramasıyla bu lezyonlar tespit edilip hasta kolon kanserinden yüzde yüz kurtulabiliyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hiçbir şikayeti olmasa bile her bireyin elli yaşından sonra kolonoskopi taraması yaptırmasını öneriyor. Ama günümüzdeki güncel kılavuzlar bu tarama yaşını 45'e çekmiş durumda" dedi.

Tıbbi teknolojideki gelişmelerin hastaların yaşam standardını doğrudan yükselttiğini anlatan Boğa, tedavi seçeneklerinin giderek genişlediğini ifade etti. Eski yöntemlerle güncel tedavileri kıyaslayan Boğa, "Bağırsak hastalıklarının tedavisinde eskiden sadece birkaç ilaç varken artık modern teknoloji sayesinde biyolojik ajanları kullanabiliyoruz. Bu biyolojik ajanlarla çok daha etkili tedaviler sunuyoruz. Hastaları organ kaybından, cerrahiden ve hastalığın hayat kalitesini düşüren şikayetlerinden kurtarabiliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

TÜM HASTALIKLARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Bağırsakların insan anatomisindeki yeri ve bağışıklık sistemiyle olan doğrudan bağı hakkında konuşan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Emre Yıldırım, mikrobiyotanın önemini detaylandırdı. Yıldırım, "Bağırsak Akademisi çok önemli konuları barındıran bir akademik platform. Neden bağırsağı geçtik: Hipokrat'a atfedilen bir laf vardır, ‘Tüm hastalıkların başlangıcı bağırsaktır' diye. Gün geçtikçe bunun ne kadar doğru olduğuna karar verdik. Bağırsaklar sadece sindirim sisteminin merkezi değil, mikrobiyota vasıtasıyla bağışıklık sisteminin, metabolik sistemin, aslında genel sağlığın bir merkezi. O yüzden bu akademide bunu baz alarak bağırsakla ilgili bütün konuları konuşmaya karar verdik" dedi.

Bağırsak sisteminin devasa fiziksel yapısına dikkat çeken Yıldırım, "Bağırsak çok büyük bir organ. İçerisinde trilyonlarca bakterinin olduğu, 9 binden fazla sinir hücresinin olduğu, açtığınız zaman 10 metreye uzayan bir sistem. Bu sistem ne kadar dengeli çalışırsa sağlık sistemi de o kadar dengeli olur" diyen Prof. Dr. Yıldırım, "Orada ortaya çıkabilecek bir bozukluk tüm sistemi etkiler. Özellikle bağırsak geçirgenliğinin artması, bağırsakta aşırı bakteri çoğalması bazı hastalıkların klinikte ortaya çıkmasıyla karşımıza geliyor" şeklinde konuştu.

KATKILI GIDALAR VE STRES BAĞIRSAK FLORASINI BOZUYOR

Bağırsak sağlığını tehdit eden temel unsurların tüketim alışkanlıkları ve psikolojik faktörler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, bedene alınan her yabancı maddenin iç dengeyi sarstığını belirtti. Önleyici tedbirlerin genel sağlığı doğrudan iyileştirdiğini aktaran Yıldırım, "Bağırsak sağlığını korumak, aslında genel sağlığı korumakla aynı. Vücudunuza ne kadar yabancı madde sokarsanız bağırsağınızı o kadar bozarsınız. Katkılı gıdalar, alkol, ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve sağlıksız yağlar yabancı maddedir. Vücut için sağlıklı olan ne gerekiyorsa bağırsak için de gereken odur. Paketli gıdadan, alkolden, stresten mümkün olduğunca uzak durursak, lüzumsuz ilaç kullanımında kaçınırsak bağırsağımıza o kadar iyi bakmış oluruz. Bağırsağımıza iyi baktığımızda özellikle metabolik sistemler ve bağışıklık sistemi olumlu etkilenir" dedi.