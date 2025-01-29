Uzmanlar uyardı! Zor uyumak Alzheimer’a işaret edebilir

Alzheimer hastalığına dair yapılan yeni bir araştırma, uykudaki zorlukların ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini gösterdi. Özellikle, uykunun REM (hızlı göz hareketi) evresine geçişte yaşanan güçlüklerin, Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olabileceği belirtildi. Bilim insanları, 70 yaş ortalamasına sahip 128 kişiyi inceledi ve uyku düzenlerini gözlemleyerek bu çarpıcı sonuca ulaştılar.

Science Daily’nin haberine göre, araştırmacılar, deneklerin beyin dalgası aktivitelerini, kalp atış hızlarını ve solunum düzenlerini ölçerek uyku süreçlerini detaylı bir şekilde inceledi. Denekler, uykuya daldıktan sonra REM evresine geçiş sürelerine göre iki gruba ayrıldılar: "Erken" grup ve "Geç" grup. Erken gruptakiler, uykuya daldıktan ortalama 98 dakika içinde REM evresine geçerken, geç grup üyeleri yaklaşık 193 dakika ve daha uzun bir süre sonra REM evresine ulaşabiliyordu.

GEÇ UYANANLAR İÇİN ALARM ZAMANI

Yapılan incelemeler sonucunda, REM evresine geçişte zorluk yaşayan kişilerin, daha önce Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu bulguların uykudaki değişikliklerin Alzheimer’ın erken sinyallerinden biri olabileceğini gösterdiğini belirtti. Bu nedenle, uyku düzenindeki bozuklukların ciddiye alınması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, uyku apnesi gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, aşırı alkol tüketiminin de uyku düzenini bozarak Alzheimer riskini artırabileceğine dikkat çektiler. Sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirilmesinin, Alzheimer’dan korunmada önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Araştırmanın bulguları "Alzheimer Derneği" dergisinde yayımlandı.