Uzmanlar uyarıyor! "kuru cilt" böbrek hastalıklarının belirtisi olabilir

Türk Böbrek Vakfı, ciltteki kuruğun böbrek hastalıklarının erken belirtisi olabileceğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uzmanlar uyarıyor! "kuru cilt" böbrek hastalıklarının belirtisi olabilir
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Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, ciltteki kuruluğun basit bir sorun gibi görünse de vücudun uyarısı olabileceğini ve bunun, böbrek hastalıklarının erken belirtilerinden biri olabileceğini açıkladı.

Vakfın yaptığı açıklamaya göre, ciltteki kuruluk ve kaşıntı sadece dış etkenlere bağlı olmayabilir. Özellikle kronik böbrek hastalıklarında, vücutta toksik maddelerin birikmesi cildin kurumasına yol açabiliyor. Bu belirtiler sürekli hale gelirse, mevsimsel değişiklikler ya da beslenme eksikliklerinin ötesinde, böbrek sağlığıyla ilgili bir sorun olabileceği uyarısında bulunuldu.

ERKEN TEŞHİS BÖBREK SAĞLIĞINI KORUR

TBV Başkanı Erk, böbrek hastalıklarının sinsi ilerlediğine dikkat çekerek, erken dönemde belirti vermediğini vurguladı. Erk, "Ciltteki kuruluk basit bir problem gibi görünse de vücudumuz bizi uyarıyor olabilir. Bu nedenle sinyalleri iyi okumak gerekir. Erken teşhis, böbrek hastalıklarının ilerlemesini durdurabilir ve genel sağlığınızı koruyabilir. Bu nedenle, yılda bir kere yapılan kan testleri ve doktor kontrolleri böbrek sağlığınızı korumanın en önemli yollarından birdir." bilgisini verdi.

Vakfın yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, böbrek hastalıklarının kaşıntı ve cilt kuruluğuna yol açtığını belirtti. Türkmen, hastaların yaklaşık üçte birinin bu sorunları yaşadığını ve tedavi edilmediği takdirde kaşıntının şiddetinin artabileceğini kaydetti. Ayrıca, böbrek yetersizliği nedeniyle vücutta biriken toksik maddelerin düzeltilmesi gerektiği ve tedavi için diyaliz uygulamalarının önemli olduğunu ifade etti.

EN ETKİLİ ÇÖZÜM BÖBREK NAKLİ

Böbrek hastalığına bağlı kaşıntının en kesin tedavisinin böbrek nakli olduğunu belirten Türkmen, "Böbrek yetersizliğindeki kaşıntıyı, kuru cilt, ilaçlarla ilişkili kaşıntı, sarılık ve kanser hastalarında görülen kaşıntılardan ayırmak gerekir. Böbrek hastalığına bağlı gelişen kaşıntının tedavisi için vücutta biriken toksik maddelerin düzeyinin düşürülmesi gereklidir. Kan fosfor ve parat hormon düzeyleri normal seviyelere getirilmeye çalışılır. Hasta giriyorsa diyalizin en etkin şekilde yapılmasına özen gösterilir. Topikal tedaviler, nemlendiriciler ve fototerapi kullanılabilir. İleri evre böbrek hastalığıyla ilişkili kaşıntının en kesin tedavisi ise böbrek nakli yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI CİLT SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Vakfın diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, sağlıklı bir cilt için beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Aydın, yetersiz su tüketimi ve aşırı tuzlu, işlenmiş gıdaların ciltte kuruma ve nem kaybına yol açtığını belirtti. Ayrıca, A, C, E vitamini ve Omega-3 yağ asitlerinden yetersiz bir diyetin cildin elastikiyetini kaybetmesine sebep olabileceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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