Uzmanlar uyarıyor! Morton Nöroma hastalığına dikkat edin. Peki Morton Nöroma nedir, nasıl korunacağız?

Uzun süre ayakta kalarak ya da çok yürüyerek çalışanlar dikkat! Halk arasında "ayakta sinir sıkışması" olarak da bilinen morton nöromaya karşı uzmanlar uyarıyor.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, morton nöromanın kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü belirterek, "Uzun süre ayakta kalma ve yürüme gibi aktivitelerle daha da artan morton nöromaya uygunsuz ayakkabı seçimi de sebep olur." dedi.

Morton nöroma hastalığının ayak parmaklarının duyusunu alan sinirin ayak tabanındaki sıkışma olduğunu bildiren Çatal, şunları kaydetti:

- Bu sıkışmaya bağlı olarak kalınlaşma, genişleme meydana gelir. Görece olarak bu sıkışmayı daha da arttıran durumlar ortaya çıkar. Morton nöromanın ağrısı genelde 3'üncü ve 4'üncü tarak kemiklerinin altında özellikle taban bölgesinde ayak ökçesine doğru olur. Bazen bu ağrı ayak parmaklarına doğru da yayılabilir. Uzun süre ayakta kalma ve yürüme gibi aktivitelerle daha da artar. Uygunsuz ayakkabı seçimi de morton nöromaya sebep olur. Özellikle ön kısmı dar olan ayakkabıları giymek ayağın altındaki sinirleri sıkıştırıp kalınlaşmasına, aynı zamanda da morton nöroma hastalığına neden olur. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor.

AYAKKABINIZA DİKKAT EDİN

Sert zeminlerde yürümenin ve yanlış ayakkabı tercihinin morton nöromaya sebep olacağını belirten Doç. Dr. Bilgehan Çatal hastaların "ayağının altında çakıl taşı varmış gibi" hissettiklerini aktardı.

Hastaların çoğu zaman kendilerine ayakkabı bulmakta zorlandığını vurgulayan Çatal şu değerlendirmede bulundu:

- Bunların dışında morton nöroma olan hastaların teşhisi genellikle klasik hasta hikayesi ve fiziki muayeneyle teşhis edilir. Görüntüleme yöntemi şart değildir ama bu hastalık yumuşak doku problemi olduğu için yumuşak dokuyu gösteren tomografi ya da MR gibi tetkiklerle tanıyı doğrulayabiliriz. Örneğin, ayağın altında çakıl taşı varmış hissiyatı, ayağınızın altında bir ağrı ya da ayakkabı giydiğiniz zaman bu ağrının artması gibi uzun yürüme ve ayakta kalma sonrası bu ağrının artması gibi klasik hikayeniz varsa morton nöromadan bahsedebiliriz. Fiziki muayene bulgularınız, muayene sırasında özellikle morton nöromanın klasik yeri olan 3'üncü ve 4'üncü tarak kemiğinin uç kısmının altında muayene sırasında derin basma sonucu oluşan ağrı çok klasiktir.

OPERASYON İLE İYİLEŞME HIZLANIYOR

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Çatal, morton nöroma hastalığının başlarında cerrahi tedaviye gerek duyulmadığını, hastalığın başlarında cerrahi tedavi uygulamadıklarını belirtti.

Morton nöroma hastalarının daha rahat ayakkabı giymesini sağlamak ve ayak tabanının altına yerleştirilen çeşitli petlerle absorbsiyon sağlamanın cerrahi tedaviden önce olduğunu aktaran Çatal, bunun dışında hastalarda ödem giderici ilaç tedavisine başladıklarını bildirdi.

Çatal, bunlardan sonuç alamayan hastalarda da o bölgeye çeşitli enjeksiyonlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: