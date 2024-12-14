Uzmanlar uyarıyor: Obezite sadece kilo sorunu değil

Araştırmalara göre Türk toplumunun 3’ te 1’i obez. Obezite birçok hastalığa neden oluyor. Uzmanlara göre obezite ile mücadele ve cerrahi girişimler kamu eliyle yürütülmeli. Tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlanan obezite her geçen gün tırmanıyor.



Teknolojinin ilerlemesi, köy nüfusunun azalması, değişen yaşam kültürünün yanı sıra ekonomik kriz de obezitenin başlıca nedenleri arasında. Bu etkenler obeziteye, obezite ise türlü hastalıklara neden oluyor.



Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, zayıflamak için bıçak altına yatmanın tehlikelerini anlattı. Cerrahi işlemlerin sağlık komisyonunun denetiminde yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi:

"Mide Botoksunu endoskopik yapıyoruz ama uzun süre kalıcı etkisi yok. Bazı uygulamala şeklinde toksit nedenler yapabiliyor. Bir de kullanım sırasında perforasyon yani delinme sırasında batığın içine yayılma ölümcül vakalarımız da oldu. Cerrahın, gastroloğun, endokroloğun, psikiyatrisin ve beslenme uzmanının bulunduğu bir komisyonun karar vermesinde fayda var."

Prof. Dr. Cindoruk, "sağlık hizmeti kamu eliyle yürütülmeli dedi." Merdiven altı cerrahi uygulamalara dikkat çekti:

"Her zaman sağlığı kamunun yapması taraftarıyım Diyelim ki merdiven altı. Buna çok dikkat etmek gerekir. Bu ilgili kuruluşları çok iyi denetleyecekler. Daha ucuz daha sağlıklı gıda ne yapabiliriz. Beslenme nedir, hareket nedir, diyet nedir, yaşam sitili, spor nedir? Bunları anlatacak komisyonlar kurup medya da yer alması gerekir."