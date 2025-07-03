Uzmanlar uyarıyor! Retinadaki damar tıkanıklığı kalıcı görme kaybına yol açabiliyor

İstanbul’da bulunan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, retina damar tıkanıklıklarının ciddi bir göz sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekildi. Gözün görme merkezi olan ve görme işlemini başlatan retina tabakası, son derece hassas bir doku yapısına sahip. Retinanın sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan kan dolaşımı, atar ve toplardamarlar yoluyla sağlanıyor. Bu damarlardan birinde meydana gelen tıkanıklık ise özellikle ileri yaş grubunda kalıcı görme kaybına kadar gidebilen ciddi sorunlara yol açabiliyor.

GÖZ DAMAR TIKANIKLIĞI AĞRISIZ ANİ KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, retina damar tıkanıklıklarının ağrısız ve ani şekilde gelişen görme kayıplarına neden olabildiğini belirterek, bu durumun çoğu zaman hastalar tarafından fark edilemediğini ifade etti. Göz damarlarında meydana gelen tıkanıklıkların, hassas retina dokusunu doğrudan etkilediğini kaydeden Yenerel, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

YAŞ, TANSİYON VE DİYABET EN ÖNEMLİ NEDENLER

Göz damar tıkanıklıklarının en yaygın nedenlerinin başında yaşlanma, yüksek tansiyon (hipertansiyon), diyabet ve damar sertliği geldiğini belirten Yenerel, genç yaşta görülen olgularda ise mutlaka pıhtılaşma bozukluklarının araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yenerel, “Görme kaybı derecesi, tıkanıklığın damardaki konumuna göre değişkenlik gösterir. Damar kökünde oluşan tıkanıklıklar daha ağır bir tabloya neden olurken, dal tıkanıklıklarında hasta başlangıçta fark bile etmeyebilir. Ancak ileride göz içi kanama gibi komplikasyonlarla karşılaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, retina damar tıkanıklığının tanı sürecinde göz muayenesine ek olarak ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlandıklarını belirtti. “OCT ve göz anjiyosu ile tıkanıklığın yeri ve etkileri net şekilde görülüyor. Bu sayede uygun tedavi planı belirlenebiliyor.” diyen Yenerel, doğru teşhisin tedavide kritik rol oynadığını vurguladı.

Retina damar tıkanıklıklarının tedavisinde genellikle göz içi enjeksiyonların tercih edildiğini ifade eden Yenerel, şu bilgileri paylaştı: “Göz damar tıkanıklığında tedavi çoğu zaman göz içi enjeksiyonlar ile yapılıyor. Hastaların sabırlı olması çok önemli. Enjeksiyonlar birkaç kez tekrarlanabilir. Anti-VEGF ya da kortizon içeren bu enjeksiyonlara ek olarak bazı durumlarda lazer tedavisi veya cerrahi müdahale de gerekebilir.”