Uzmanlar uyarıyor: Sezaryen bir ameliyattır, keyfi tercih edilmemeli

Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri sezaryen ile doğum. Sağlık Bakanlığı normal doğumu teşvik ederken, özel hastanelerde ise sezaryen doğum, doğum paketleri kapsamında isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Emre Can Emre Can
Uzmanlar uyarıyor: Sezaryen bir ameliyattır, keyfi tercih edilmemeli
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Uzmanlar, sezaryenin bir ameliyat olduğuna dikkat çekerek, yalnızca tıbbi zorunluluk durumlarında tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yılmaz:
“Sezaryen bir ameliyattır, hem de karın bölgesinden gerçekleştirilen ciddi bir cerrahi müdahaledir.”

Özel hastanelerdeki uygulamalar ise dikkat çekici. Bazı hastanelerde doğum paketleri içerisinde sezaryen, tercih edilebilir bir seçenek olarak sunuluyor. Örneğin, normal doğumlu bir paket bir gece yatışla birlikte 87 bin 500 TL’den başlarken, sezaryen doğum paketleri 98 bin 815 TL’ye kadar çıkıyor. Sezaryen paketlerinde epidural dahilken, normal doğumda epidural hizmeti almak isteyenler 9.180 TL fark ödüyor.

Türkiye, sezaryen doğum oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, ideal sezaryen oranını yüzde 15 olarak belirlerken, Türkiye’de bu oran yüzde 61. ABD’de oran yüzde 31 civarındayken, Avrupa ülkelerinde daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Normal doğum en doğru yaklaşımdır. Sezaryenin kontrolsüz artışı, ülkemizin demografik yapısını tehdit eder hale gelmiştir.”

Hamilelik sürecinde tüm kontrollerin özel hastanede yaptırılması ise ciddi maliyetleri beraberinde getiriyor. 9 aylık hamilelik takibi ve doğum dahil hizmetlerin yer aldığı paketlerin toplam maliyeti 200 bin TL’ye ulaşabiliyor. Bu pakete ek olarak, tüm tetkiklerin ve kontrollerin dahil olduğu 9 aylık takip paketinin maliyeti ise 103 bin TL civarında.

Oysa devlet hastanelerinde 9 aylık kontroller ve doğum hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Sezaryen ise sadece gerekli durumlarda, hekim kararıyla uygulanıyor.

Dr. Yılmaz:
“Sezaryen doğum, ancak anne ve bebek sağlığı açısından hayati risk taşıyan durumlarda tercih edilmelidir.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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