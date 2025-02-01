Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Gereksiz vitamin alımı böbrek hasarına yol açabilir

Vitamin takviyelerinin popülerliği her geçen gün artarken, uzmanlar tahlil sonucu eksikliği olmayan vitaminlerin gereksiz yere alınmasının sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gönen, gereksiz vitamin alımının böbreklerde hasara yol açabileceğini belirtti.

B VE C VİTAMİNLERİNİN FAZLASI BÖBREKLERE ZARAR VEREBİLİR

Prof. Dr. Gönen, "Bazı vitaminlerin fazla alınması böbreklerimize zarar verebilir. Böbrek hasarına yol açabilir. En masumu yine böbrekleri biraz fazla çalıştır, gereksiz bir alım olur. Ekonomik olarak da gereksiz bir yük olur." diye konuştu.

Prof. Dr. Gönen, vitamin ve mineral eksikliklerinin çoğunun gıdalarla giderilebileceğini belirtti. Meyvelerde C vitamini, tahıllarda B vitamini ve ıspanak gibi sebzelerde magnezyum bulunduğuna dikkat çeken Gönen, "Vücutta emilim bozukluğu yoksa vitaminlerin büyük çoğunluğunu gıdalardan almak mümkündür" dedi. Ayrıca, güneş ışığından D vitamini alınmasının yaz aylarında doğal bir çözüm sağladığını belirten Gönen, dışarıdan D vitamini takviyesi almanın yalnızca belirli gruplarda (örneğin, güneş ışığına maruz kalmayanlar) gerekli olduğunu açıkladı.

MAGNEZYUM TAKVİYESİ HERKES İÇİN GEREKMİYOR

Birçok kişi, uyku düzeni bozuklukları ve kas ağrıları şikayetleri ile magnezyum takviyesi yapmayı tercih ediyor. Ancak Prof. Dr. Gönen, bu takviyelerin her durumda gerekli olmadığını belirtiyor. "Aldığınız gıdalarda da büyük oranda magnezyum var. Bazen emiliminde sorunlar ve hastalarımızda birtakım spazmlar, kasılmalar olabilir. Bu gibi durumlarda magnezyum yapılan tahlilde de alt sınırlarda ise takviye gerekebilir. Kalsiyumun daha iyi emilebilmesi için de magnezyuma ihtiyaç var. Kalsiyum eksikliği olduğunda da buna gerek olabilir." diyen Gönen, tahlillerde eksiklik olmayan kişilerin magnezyum almasının vücuda herhangi bir fayda sağlamadığını vurguladı.

Vitamin ve mineral eksikliklerinin tahlillerle belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gönen, "Eksiklik tespit edilmediği sürece, vitamin takviyeleri genellikle gereksizdir. Ancak tahlilde eksiklik varsa, doktor kontrolünde bu eksikliklerin giderilmesi faydalıdır" dedi. Takviyelerin yalnızca uzmanlar tarafından önerilmesi gerektiğini belirten Gönen, bireysel olarak yapılan vitamin takviyelerinin sağlıklı sonuçlar vermediğini ifade etti.

Prof. Dr. Gönen, sağlıklı bir yaşam için yalnızca vitamin ve mineral takviyelerinin değil, aynı zamanda dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uyku düzeninin de büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: "Uyku düzeni, kas kramplarıyla birlikte laboratuvarda magnezyum eksikliği belirlenmiş ise o zaman magnezyum takviyesine gereklidir ama uyku düzensizliği, kas ağrılarına yol açan eksikliğin dışında da bir dizi neden var. Bu şikayetleri var diye herkesin magnezyum almasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Yaşam tarzı, disiplinli dengeli beslenme, düzenli egzersiz konusu organizmadaki karbonhidrat, lipit ve protein metabolizmasını düzenlemede oldukça önemlidir. Biz herkese yaşam tarzı disiplini öneriyoruz. Endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı olarak diyabetiklerde, bozulmuş glikoz toleransı olanlarda, halk arasındaki gizli şekeri bulunanlarda disiplin oldukça önemlidir."