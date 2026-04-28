Uzmanlardan hayati uyarı: Horlama ve uyku apnesi kalp krizini tetikliyor

Kalp krizi geçirme yaşı Türkiye'de ve dünyada 40'lı yaşlara kadar gerilerken, uzmanlar bu durumun arkasındaki görünmez tehlikelere dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kalp rahatsızlıklarındaki artışın en önemli nedenlerinden birinin, toplumda genellikle ciddiye alınmayan "horlama" ile ortaya çıkan uyku apnesi olduğunu belirledi.

ÖMRÜNÜZÜN YÜZDE 35'İNİ RİSKE ATMAYIN

İnsan yaşamında uyku sağlığının hayati bir önem taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, bireylerin hayatlarının yaklaşık yüzde 25 ila 35’ini uykuda geçirdiğini kaydetti. Uykunun vücudun fiziksel ve zihinsel yenilenmesi açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu aktaran Özkaya, "Uyku problemleri tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Kişinin uyku sırasında nefesinin geçici olarak durması şeklinde tanımlanan uyku apnesi, süreç içinde beyin ve vücutta tekrarlayan oksijen yetersizliklerine neden oluyor. Çoğu zaman sıradan bir durum gibi görünen horlamanın hafife alındığını belirten Özkaya, "Yüksek sesli horlama aslında kişinin nefes almakta zorlandığının bir göstergesidir. Bu durum, beynin yeterli oksijen alamamasıyla ilgilidir" şeklinde konuştu. Özellikle obstrüktif uyku apnesi tablosu hastalar için çok daha ciddi sonuçlar doğuruyor. Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi (hipoksemi), kalp ritminde hızlanmaya ve tansiyonun yükselmesine yol açıyor. Tüm bu değişimlerin kalp krizi riskini artıran faktörlerin başında geldiğini ifade eden Özkaya, "Uyku apnesi damar yapısını bozarak plak oluşumuna ve ani kalp ölümü riskine zemin hazırlayabilir" ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN

Uzmanlar, söz konusu sağlık problemlerinin önüne geçmek için hastalığın belirtilerine karşı bilinçli olunmasını tavsiye ediyor. Erken teşhis ve tedavinin, hastanın hem genel yaşam kalitesini artırdığı hem de kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığı vurgulanıyor. Prof. Dr. Özkaya, hastaneye başvurulması gereken durumları ise şu uyarılarla özetledi:"Eğer eşiniz uykuda horluyor, nefesi zaman zaman duruyor ve ardından gürültüyle nefes alıyorsa; gündüzleri sık sık uyukluyor, kendini yorgun ve halsiz hissediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır."