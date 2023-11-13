Uzmanlardan Kanser Hastalığıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Sakın Bu Tuzaklara Düşmeyin

İnternet ya da televizyon üzerinden ‘mucize’ denilerek bir takım şeylerin satıldığını belirten uzmanlar, uyarıyor; “Kanser hastaları için olağanüstü etkili besin ya da içecek yok.” Uzmanlar hastalara, “Bu tuzaklara düşmeyin” diyor.

Uzmanlardan Kanser Hastalığıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Sakın Bu Tuzaklara Düşmeyin
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‘Mucize besin’, ‘kansere karşı zırh’, ‘bu içecek kanseri yeniyor’ gibi gerçek dışı söylemlerle internet ya da televizyon üzerinden bir takım şeyler satılıyor, hastalar suistimal ediliyor. Uzmanlar, uyarıyor.

Uzmanlara göre, kanser tedavisi gören hastaların sağlıklı beslenmeleri oldukça önemli. Yürüyüş ve kültür fizik hareketleri günlük alışkanlıklara eklenmeli. Ve en önemlisi hekimlerin önerileri doğrultusunda tedaviye devam edilmeli. Aldatıcı tuzaklara düşülmemeli.

Türk Onkoloji Derneği tarafından Antalya’da 16’ncı Üroonkoloji Kongresi düzenlendi. Kongrede uzmanlar önemli uyarılar yaptı.

Uzmanlar, aile öyküsünün önemine dikkat çekti. Kongrede ayrıca, prostat kanseri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

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# kanser # Onkoloji Derneği
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