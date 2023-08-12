Uzun yaşamanın sırrı bulundu! Sağlıklı bağırsak bakterileri nedir?

Dyt. Deniz Pirçek, sağlıklı bir bağırsak florasının insan ömrünü uzatabileceğini, sindirim, bağışıklık ve ruh sağlığına katkı sağlayabileceğini söyledi. Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Uzmanlarından olan Pirçek, bağırsak sağlığının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, bağırsaklarda yaşayan milyarlarca bakterinin yeni araştırmalarla ortaya çıkan faydalarını anlattı.

BAĞIRSAKLARDA SAĞLIKLI BAKTERİ NE İŞE YARAR?

Uzman Pirçek sağlıklı bakterilerin, bağırsaklardaki görevi şöyle tanımlıyor:

- Bağırsaklarımızda dost olarak tanımladığımız bakterilerin sayısı arttıkça, bağışıklık sistemimiz, sindirim sistemimiz ve psikolojik durumumuz da olumlu yönde etkileniyor. Bu yüzden bağırsak florasına zarar veren gıdalardan kaçınmak çok önemli.

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı olan Pirçek, beslenmenin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerine de değindi. Pirçek:

- Bağırsak florasını korumak için beslenmemize dikkat etmeliyiz. Bağırsak florası, bağırsaklarımızda bulunan ve bize yararlı olan bakterilerin toplamıdır. Bu bakteriler, sindirim sistemimizdeki yiyecekleri parçalamamıza, besinleri almamıza ve enfeksiyonlara karşı savaşmamıza yardım ederler. Ayrıca bağışıklık sistemimizin sağlıklı kalmasına da katkıda bulunurlar. Yararlı bakteriler sindirimi kolaylaştırır, enfeksiyonu engeller ve bağışıklık sistemini güçlendirirken, zararlı bakteriler ishal, gaz, şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunlarına yol açarlar” dedi. Pirçek, bağırsak florasına zarar veren besinler arasında işlenmiş gıdaların ilk sırada geldiğini belirtti. Pirçek, “Paketli gıdalar organik yazsa bile içinde endüstriyel yağlar, früktoz şurubu ve glüten gibi istenmeyen maddeler bulunabilir. Bu maddeler bağırsak florasını bozabilir.

Dyt. Deniz Pirçek bağırsak florasına zararlı olanlar besinleri şu şekilde sıraladı:

İşlenmiş gıdalar: Her ne kadar üzerinde organik ibaresi yer alsa da paketli gıdalar başta endüstriyel yağlar, früktoz şurubu ve glüten olmak üzere pek çok istenmeyen madde içermektedir. Sonuç olarak farkında olunmadan bağırsak florası tahrip edilmektedir.

SAĞLIKLI BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİN DÜŞMANI YİYECEKLER

1. TAHILLAR

İçeriğindeki glüten ve lektin nedeniyle tahıllar da uzak durulması gereken gıdalardandır.

2. GDO

Gıdaların üretiminde kullanılan glifosfat aynı zamanda antibakteriyel bir ajan olarak görev almakta ve vücuda GDO gıdalar alınması durumunda bağırsak florasındaki faydalı mikroorganizmalar yok etmektedir.



3. ŞEKER

Bağırsak mikropları şekerli yiyecekleri oldukça sever. Bu da yine iyi bakterilerin bastırılmasına yol açar. Yararlı bakterilerin çalışamaz hale gelmesi bağırsak iltihabı ve nöroinflamasyona neden olur. Özellikle yüksek şeker tüketimi, kabızlığı artırabilir ve genel bağırsak fonksiyonunu kötü etkileyebilir. Şekerli ve yağlı beslenme bu noktada mutlaka kontrol altında tutulmalıdır.



4. FAST FOOD

Hazır gıdalar ve fast food kategorisinde yer alan yiyecekler bağırsak bakterilerindeki dengesizliklere neden olur. Bu durum gastrointestinal sorunlardan tip 2 diyabete hatta obeziteden kansere ve depresyon gibi hastalıklara kadar birçok hastalığa yol açabilir.

5. ALKOL

Vücuttan pek çok vitamin ve mineralin atılmasını şiddetlendiren alkol aynı zamanda toksin içermektedir. Bu nedenle de sindirim kanalı florasını tahrip etmektedir

6. KRONİK STRES

Streste vücut için toksik etkiye sahiptir. Stresle ilişkili kortizol, DHEA gibi hormonların metabolizmalarındaki bozukluk vücuttaki enfeksiyonu şiddetlendirmektedir.

7. AZ UYKU

Günde 7-8 saatten az uyumak, kortizol düzeylerinin artmasına neden olmakta; vücudun parasempatik sinir sisteminden uzaklaşmasına yol açmaktadır. Bu durumda yine vücut enfeksiyona açık hale gelmektedir.



8. SİGARA

Sigara kullanımı vitamin ve mineral atılımını artırırken, içeriğindeki toksin ile bağırsak florasını tahrip edebilir.



9. KLORLU SU

Klor bakterilerinin olmadığı su içebilmek oldukça önemlidir. Fakat yüksek oranda klorlu su sadece sudaki bakterilerin ölmesine değil, bağırsaklardaki dost bakterilerin sayıca azalmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda temizliğinden emin olunan veya artırılan sular tercih edilmelidir.