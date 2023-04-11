Depremlerde yaşanan uzuv kaybına ücretsiz protez

11 ilimizde 850 kişi uzvunu kaybetti. Bunların bazıları tek uzuv değil. Birkaç uzuv kaybettiği için 1300 civarında uzuv kaybı olduğunu düşünüyoruz. Hem kolunu hem de bacağını ya da 2 bacağını kaybeden vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bizler dernek olarak uzuv kayıplarını protez, ortez olarak karşılamak istiyoruz. Öncelik olarak kadın ve çocuklardan başlayarak bu hizmetleri vermek istiyoruz” diye konuştu