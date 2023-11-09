VANIKET Krem, etken maddesi Ketoprofen olan bir ilaçtır. Bu krem, biyolojik etkenleri azaltarak ağrı ve iltihabı hafifleten bir ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçtır. Hangi durumlarda kullanılabilir, nasıl kullanılmalıdır ve nelere dikkat etmek gerekmektedir? İşte VANIKET Krem hakkında bilinmesi gerekenler:

Vaniket Krem Ne İçin Kullanılır? Vaniket Krem Ne İşe Yarar? Vaniket Krem Nasıl Kullanılmalı?

Kullanım Alanları:

Osteoartrit: Eklemlerde harabiyet ve kireçlenme gibi durumlarda kullanılır.

Tendinit: Kasları kemiklere bağlayan tendonların iltihaplı durumlarında etkilidir.

Periartrit: Yumuşak doku iltihabı tedavisinde kullanılır.

Tenosinovit: Tendon ve eklem içi sıvının iltihaplı durumunda kullanılır.

Bursit: Eklem bölgesindeki boşluklu yapıların iltihaplı durumlarında etkilidir.

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları: Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren bu tür hastalıklarda kullanılır.

Yumuşak Doku Hasarları: Ezilme, burkulma gibi durumlarda oluşan iltihap ve ağrının giderilmesine yardımcı olur.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

İlacın etken maddesine alerjiniz varsa, VANIKET Krem'i kullanmamanız önerilir.

Krem, uygulandığı bölgede şişliği ve ağrıyı azaltır.

Ağrılı bölgeye günde 2-4 kez sürülebilir, ancak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

Astım, asetilsalisilik asite (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara alerjiniz varsa kullanmayınız.

Krem uygulanan bölgeleri tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 2 hafta boyunca güneş ışınlarından korumalısınız.

Tedavi sırasında başka cilt ürünleri kullanmamalısınız.

İlacı uyguladığınız bölgede tahriş oluşursa doktora başvurmalısınız.

Enfeksiyonlu, egzamalı, açık yaralı veya kabartı oluşmuş cilt bölgelerine uygulanmamalıdır. Bu tür durumların iyileşmesini beklemelisiniz.

İlacı uyguladıktan sonra en az 10 dakika emilmesini bekleyin ve sonra giyinin.

Uygulama sonrası ellerinizi iyice yıkayın.

Tedavi edilen cilt bölgesini bandajla sarmayın ve sıcak uygulamalardan kaçının.

İlacın ağız veya göz ile temasından kaçının ve temas durumunda bol su ile yıkayın.

Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Kullanım Şekli:

Doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanın. Kremi tedavi edilecek bölgeye ince bir tabaka halinde sürün ve birkaç dakika masaj yaparak emilmesini sağlayın. Günde 2-4 kez uygulanabilir ve tedavi süresi en fazla 7 gündür.

Olası Yan Etkiler:

Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik gibi yan etkiler ortaya çıkarsa doktorunuzu bilgilendirin.

Genel olarak yaygın yan etkiler bildirilmemiştir.

VANIKET Krem'i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmanız önemlidir. İlacı reçete edilen şekilde kullanarak, ağrı ve iltihabınızın tedavisine yardımcı olabilirsiniz.