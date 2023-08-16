Varis neden olur? Varis nasıl önlenir? Varis nasıl geçer?

Varis, çok yaygın bir problem olup hem estetik hem de sağlık açısından sıkıntı yaratan bir durumdur. Yaygınlığından ötürü normalleştirilmiş bir rahatsız olsa da, hayatı ve günlük aktiviteleri zorlaştırarak ağrıya sebep olabilir ve ilerlemesi halinde çok daha ciddi sıkıntılara yol açabilir. Peki varis neden olur? Nasıl önlenir? Sizler için yazdık:

VARİS NEDEN OLUR? OLUŞUM MEKANİZMASI

Varisin oluşumunda birçok faktör rol oynar. Gebelik, fazla kilo, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın cinsiyet, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler, kabızlık, yaşlanma ve genetik yatkınlık gibi faktörler varise zemin hazırlayabilir.

Varis, toplardamar kapakçıklarının yetmezliği sonucu gelişir. Kan sürekli olarak geriye doğru akar ve toplardamarlarda birikir. Bu durum, damar içi basıncın artmasına ve damarların genişlemesine neden olarak şişmeye yol açar. Zaman içinde damarlar daha da genişler ve kıvrımlar oluşabilir.

Varisler vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilir, kasıkta toplardamar yetmezliği gibi farklı bölgelerde görülebilir. Ayrıca, bazen varislerin nedeni toplardamara pıhtı atması da olabilir.

VARİS NASIL ÖNLENİR?

Düzenli Egzersiz: Günde en az 30 dakika spor yapmak, kan dolaşımını artırarak varis riskini azaltır. Koşu, yürüyüş, bisiklet veya yüzme gibi aktiviteler tercih edilebilir.

Kilo Kontrolü: Fazla kilolar, bacaklardaki toplardamarlara baskı yapabilir. Sağlıklı bir kiloyu korumak, dolaşım sistemi sağlığı açısından önemlidir.

Aktif Hareket: Uzun süre ayakta durmak veya oturmak yerine sık sık hareket etmek, bacak kaslarının kasılmasını sağlayarak dolaşımı destekler.

Ayakları Yükselterek Dinlenme: Ayakları kalp seviyesinin üzerine kaldırarak dinlenmek, kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır ve toplardamar basıncını azaltır.

Soğuk Uygulama: Buz torbaları veya soğuk su uygulaması, damarları büzüşterek kan akımını düzenler ve genişlemeleri engeller.

Varis Çorabı Kullanımı: Özellikle risk altındakiler ve belirtiler hissedenler için varis çorapları, bacaklara dışarıdan basınç uygulayarak kan akımını destekler.

Sıcak Havadan Kaçınılması: Sıcak hava, damar genişlemesine neden olabilir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak, varis riskini azaltabilir.

Varis, ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Erken aşamada önlenmezse ilerleyen dönemlerde cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle kadınlarda, gebelik, hormonal faktörler ve genetik yatkınlık gibi etkenler nedeniyle varis riski daha yüksektir. Bu nedenle sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli kontrollerle varis riski azaltılmalı.