Diş eti kanaması veya saç dökülmesi mi yaşıyorsunuz? Vitamin eksikliğinin 5 belirtisini bilin

VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Vitamin eksiklikleri yetersiz besin tüketiminin bir sonucu olabilir. Sağlıksız ve dengesiz beslenme nedeniyle diyetinizdeki hayati besin maddelerinin yetersizliği veya eksikliği beslenme yetersizliği olarak bilinir. Dış görünüşünüz iç benliğinizin bir yansımasıdır! Vücudunuzun içinde neler olduğunu göremezsiniz, ancak vücudunuzun size göstermeye çalıştığı işaretleri anlayabilirsiniz. Ve bu işaretler arasında kırılgan tırnaklar, saç dökülmesi, diş eti kanaması ve diğerleri yer alır. Ancak bu belirtilerden tek başına vitamin eksikliği sorumlu değildir, diğer eksiklikler de bu sorunlara yol açabilir.