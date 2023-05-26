Diş eti kanaması veya saç dökülmesi mi yaşıyorsunuz? Vitamin eksikliğinin 5 belirtisini bilin
Beslenme gereksinimlerinizi karşılayan sağlıklı ve dengeli bir öğün yemek önemlidir. İşte vitamin eksikliğiniz olduğunu gösteren 5 işaret.
VÜCUDUNUZ NASIL ÇALIŞIR?
Vücudunuz nasıl çalışır? Her şey vitamin ve minerallerin yardımıyla. Vücudumuzun düzgün çalışması için günlük olarak belirli vitaminlere ihtiyacı vardır. Ve eğer bu gereksinimleri doğru türde gıdalarla karşılamazsak, o zaman çeşitli sorunlara yol açabilecek bir vitamin eksikliği yaratır. Şimdi vitamin eksikliğinin 5 belirtisine ve bunu tedavi etmenin yollarına bakalım.
VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
Vitamin eksiklikleri yetersiz besin tüketiminin bir sonucu olabilir. Sağlıksız ve dengesiz beslenme nedeniyle diyetinizdeki hayati besin maddelerinin yetersizliği veya eksikliği beslenme yetersizliği olarak bilinir. Dış görünüşünüz iç benliğinizin bir yansımasıdır! Vücudunuzun içinde neler olduğunu göremezsiniz, ancak vücudunuzun size göstermeye çalıştığı işaretleri anlayabilirsiniz. Ve bu işaretler arasında kırılgan tırnaklar, saç dökülmesi, diş eti kanaması ve diğerleri yer alır. Ancak bu belirtilerden tek başına vitamin eksikliği sorumlu değildir, diğer eksiklikler de bu sorunlara yol açabilir.
1. DİŞ ETİ KANAMASI
C vitamini eksikliği diş eti kanamasına neden olur. Bu vitamin aynı zamanda yara iyileşmesinde ve bağışıklıkta da rol oynar. Ayrıca hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Eksikliğini önlemek için portakal, çilek, lahana, domates gibi C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmelisiniz.
2. KIRILGAN SAÇ VE TIRNAKLAR
Biyotin olarak da bilinen B7 Vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Biyotin olarak da bilinen B7 Vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Biyotin eksikliği oldukça nadirdir, ancak meydana geldiğinde tırnakların ve saçların kırılmasına veya incelmesine neden olur. Bu eksikliğin üstesinden gelmek için yumurta akı, yumurta sarısı, balık, ıspanak, karnabahar, muz, tam tahıllar tüketebilirsiniz.