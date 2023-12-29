Vücudunuz Sürekli Uyuşuyorsa Dikkat! Uyuşan Bölgeye Bu Yağı Sürdüğünüzde…

Vücudumuzun belirli noktaları zaman zaman uyuşabilir. Neredeyse her insan uyuşma problemini yaşamıştır. Oldukça rahatsız edici bir durum olan vücuttaki uyuşmalar bezen kısa süreli bazense uzun süreli gerçekleşebilir. Aynı zamanda bu uyuşma hissi günlük yaşantımızı da olumsuz yönde etkiler. Peki, uyuşma ve karıncalanma hissi neden olur? Uyuşmaya ne iyi gelir? Gelin, uyuşma ve karıncalanma hissinin neden ortaya çıktığına birlikte bakalım. İşte uyuşma problemine fayda sağlayacak yağ…

Uyuşma Nedir ve Neden Oluşur?

Vücutta uyuşma ve karıncalanma hissi sinir hücrelerinin aşırı uyarılması ya da hasar görmesi sonucuyla ortaya çıkar. Uyuşma hissi daha çok el, ayak, kollar ve bacaklar olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde meydana gelir. Uyuşmanın hangi bölgede olduğunun pek bir önemi yoktur. Asıl önemli faktör uyuşmanın şiddetidir. Uyuşan bölge hangi bölgede gerçekleşmiş olursa olsun, o bölgeye yokmuş hissi yaşatır. Uyuşma karıncalanma hissi olarak da karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda uyuşan bölgede; yanma ve batma hissiyatı da olabilir. Hem uyuşma, hem batma, hem de yanma hissiyatı vücuda ciddi anlamda rahatsızlık verir. Uyuşmanın gerçekleştiği bölgeler çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir. Aynı zamanda uyuşmanın birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında; bel fıtığı, şeker hastalığı, huzursuz bacak sendromu, psikolojik bozukluklar, vitamin eksikliği, migren ve sürekli aynı pozisyonda kalmaktan dolayı oluşan ağrılar yer almaktadır. Uyuşmanın da belli başlı çeşitleri vardır. Bunlar; ayak uyuşması, kol uyuşması, beyin uyuşması, bacak uyuşması, el uyuşması ve yüz uyuşması olarak çeşitlere ayrılır.

Görüldüğü gibi uyuşmaya neden olan birçok faktör ve uyuşmanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Uyuşma günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen bir problemdir. Peki, uyuşma ve karıncalanma problemine ne iyi gelir? Tek bir damla yağ ile uyuşma problemlerinden kurtulmanız oldukça kolay! Uyuşma ve karıncalanma problemini sıkça yaşıyorsanız bu yağı kesinlikle kullanmalısınız! İşte uyuşma ve karıncalanma şikayetlerine fayda sağlayacak olan o yağ…

Uyuşmaya Mucizevi Çözüm; Ceviz Yağı

Vücudunuzun herhangi bir yerinde uyuşma varsa dikkat! Uyuşan bölgeye saf ceviz yağı sürüldüğü taktirde uyuşma zamanla gider. Sizde sıkça uyuşma problemi yaşıyorsanız, mutlaka ceviz yağı kullanmalısınız.