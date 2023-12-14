Vücudunuzu Yenileyin! Bu Besinleri Tüketin ve Böbreklerini Rahatlatın

Böbrek hastalığı sinsince ilerler ve genellikle hastalığın son evresinde kendini göstermeye başlar. Böbrekler kanı fazla süzemiyor ve halsizliğe yol açıyor. Geç fark edilen böbrek hastalığında tedavi zorlaşmakla beraber, hastanın yaşam kalitesinin ve motivasyonunun düşmesine neden oluyor.

Birçok Belirtisi Var

Böbreğin yeteri kadar temizlenmediği durumda zararlı maddeler kana karışıyor ve uykusuzluğa sebep oluyor. İlk belirtilerde ise ciltte ortaya çıkan kaşıntı ve kuruluk oluyor. Sık idrara çıkmak, idrar yaparken ağrı hissetmek böbrek hastalıklarının en önemli belirtilerinden biri.

Böbrekler işlevlerini yitirmeye başlayınca kan hücreleri, idrar yollarına karışır ve idrar yaparken kan görülür. Böyle bir durumda hemen doktora başvurmalısınız.

Göz çevresinde oluşan şişlikler ve morluklar böbrek rahatsızlıklarının belirtilerindendir.

Günlük rutinde giydiğiniz ayakkabıların rahatsız etmesi şişkinlik belirtisidir. Ayak bileğinin sık sık şişmesi böbrek hastalıklarının belirtilerindendir.

İştahsızlığın birçok nedeni olabilir ama bunların başında böbrek rahatsızlığı gelmektedir. Böbreklerdeki işlev sorunları kısa sürede vücudun mineral ve sıvı dengesini etkiler. Eğer tüketilen besinlere dikkat edilirse böbrek rahatsızlığının önüne geçilebilir.

Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?

Elma: Elmanın içinde bulunan bol miktardaki lif, böbrek hastalıklarından korunmak için en etkili besinlerden biridir. Mesane ve idrar problemlerine karşı oldukça fayda sağlar.

Ayrık otu: Ayrık otu, vücuttaki toksinlerle dolmuş kanı temizler.

Balkabağı: Böbrekte biriken taşların atılmasını sağlar ve böbrekleri temizler.

Maydanoz: Maydanoz vücuda yalnızca enerji vermekle kalmaz, aynı zamanda hastalıklara karşı kalkan olan mucizevi besinlerden biridir.

Kabak çekirdeği: Çinko ve demir minerallerini faza miktarda içeren kabak çekirdeği, omega-3 bakımından oldukça zengindir.

Mürdüm eriği: Demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri bakımından oldukça zengindir.

Somon: Böbreklerin, fonksiyonlarını rahatça gerçekleştirmesi için gerekli mineralleri sağlar. Somon, böbreklerin temizlenmesini ve yenilenmesini sağlayan en etkili gıdalardandır.

Pirinç: Pirinç, lapa olarak tüketildiğinde böbreklerin işlevini rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

Adaçayı: Sindirim sistemini rahatlatan adaçayı, hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını giderici özelliğe sahiptir.

Su: Böbreklerin en fazla ihtiyaç duyduğu şey sudur. Su, sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biridir.

Yoğurt: Probiyotik bakımından zengin olan yoğurt, içerdiği faydalı bakteriler sayesinde vücudun temizlenme sürecini kolaylaştırır.

Yeşil Yapraklı Sebzeler: A vitamini deposu olan yeşil sebzeler, böbrek taşlarının düşürülmesinde oldukça etkilidir.

Karpuz: Karpuz, diüretik özelliğiyle bilinir ve bu özelliği sayesinde böbreklerdeki kumun atılmasını sağlar.

Kuşburnu: Kuşburnu, vücudun hastalıklarla savaşma mekanizmalarını etkiler.

Soya Proteini: Fazla fosfor, böbrekleri yoruyor ve bu durumda böbrek hastalıklarına kapı aralanmış oluyor. Soya ürünleri vücuttaki fazla fosforu attığı için böbrekleri koruyucu etki göstermiş oluyor.

Karahindiba: İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde böbrekleri korur ve kısa sürede yenilenmesini sağlar.

Muşmula: Günde 7 tane tüketildiğinde böbrekleri temizliyor, vücuttaki virüslere karşı savaş açıyor ve kandaki kolesterol düzeyini ayarlıyor.

Uzak Durmanız Gereken Besinler

Konserve ürünler.

Salamura tuzlu et.

Et suyu tabletleri.

Kakao-çikolata içeren besinler.

Kola