Cilt bakım rutininizde vücut yağını ne zaman kullanmalısınız?
Cildinizi nemlendirmek için bu kadar çok seçenek varken, rutininize yeni bir ürün eklemek biraz bunaltıcı gelebilir. Ancak kuru veya çatlak ciltler için yoğun nemlendirme arıyorsanız, doğru yere geldiniz.
Vücut yağı kullanmak, nemlendirmeyi hapsetmenin ve cildinizi ipeksi bir pürüzsüzlükte hissetmenin harika bir yoludur. Bu makalede, yumuşak hissetmenizi ve güzel kokmanızı sağlamak için vücut yağını cilt bakım rutininize nasıl dahil edeceğinizi anlatacağız. Vücut yağı ve sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin!
BİLMENİZ GEREKENLER
· Duştan çıktığınızda losyon sürdükten sonra vücut yağı uygulayın. Nemi hapsetmek ve cildinizi tüm gün nemlendirmek için vücut yağı kullanın.
· Lüks bir nemlendirme için ılık bir banyoya birkaç damla vücut yağı ekleyin.
· Vücut yağı cildinizi yumuşatır ve yaşlanma karşıtı özellikler içerir. Ayrıca, hassas ciltler için harika olan doğal bileşenler içerir. · Vücut yağları yağ asitleri içerirken, vücut losyonları nemlendiriciler içerir. Yağlar hidrasyonu hapsederken, losyonlar cildinize nem kazandırır.
VÜCUT YAĞI UYGULAMANIN EN İYİ YOLLARI
Duştan sonra vücut yağı ile nemlendirin.
Vücut yağı uygulamak için en iyi zaman duştan veya banyodan çıktığınız andır. Cildinizi kurulayın, ancak cildinizde bir su tabakası bırakın. Cildiniz hala nemli olduğundan, vücut yağı bu nemlendirmeyi hapsedecek ve cildinizin tüm gün pürüzsüz hissetmesini sağlayacaktır. Losyonu vücudunuzun her yerine sürün.
LOSYON KULLANDIKTAN SONRA VÜCUT YAĞI UYGULAYIN
Duştan çıktıktan sonra, normalde yaptığınız gibi vücut losyonunuzu uygulayın. Ardından, ellerinize birkaç damla vücut yağı damlatın ve losyondan sonra ovalayın. Yağ, hidrasyonu hapsetmeye ve tüm vücudunuzu saatlerce nemlendirmeye yardımcı olur