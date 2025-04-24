Yanlış uyku pozisyonu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir!

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sinem İliaz, uyku sırasında vücut pozisyonunun sağlık üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti. Bilimsel araştırmalara göre, bazı uyku pozisyonları beyin fonksiyonlarından omurga sağlığına kadar pek çok fizyolojik süreci etkileyebiliyor.

İliaz, sol yan pozisyonda yatmanın reflü semptomlarını azalttığına, sağ yan ya da sırtüstü yatmanın da, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırabileceğine işaret etti.

APNE VE REFLÜ HASTALARINA ÖNEMLİ UYARI

Obstrüktif uyku apnesi hastalarında sırtüstü yatmanın dilin geriye kaymasına ve hava yolunun tıkanmasına neden olabileceğini belirten İliaz, yan yatmanın apne ataklarını azaltabileceğini vurguladı.

İliaz, kalp yetmezliği hastalarında sol yan yatışın, kalp üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunarak bu yüzden bazı kalp hastalarının sağ yan pozisyonda daha rahat ettiklerini belirtti.

Boyun ve bel ağrısı yaşayan hastalarının ise yüzüstü yatmaları durumunda, boyun açısını zorlayarak boyun ağrılarını artırabileceklerini aktaran İliaz, yan yatış pozisyonda, dizler arasına yastık koyularak yatılması durumunda omurga hizalamasına yardımcı olunacağının altını çizdi.

İliaz, hamileler de ise sol yan yatmanın fetüse giden kan akımını artırdığının ve önerilen pozisyonun bu olduğunun altını çizerek, sırtüstü yatmanın özellikle son trimesterde "vena cava" basısını artırarak hipotansiyona sebep olabileceğini anımsattı.