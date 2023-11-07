Yarım Saatte Cildinizi Bebek Gibi Yapın! Yol Kenarında Biten Bitkinin Mucizevi Faydalarına İnanamayacaksınız!

Kantaron yağı, geleneksel tıpta ve bitkisel tedavilerde sıkça kullanılan bitkisel bir yağdır. Kantaron bitkisinden elde edilen bu yağın birçok faydası bulunmaktadır. Özelliklede kadınların dostu olan ve cilt güzelliğinde sıklıkla tercih edilen kantaron yağının faydalarını sizin için araştırdık. İşte kantaron yağının faydaları…

Kantaron Yağı Nedir?

Kantaron yağı, kantarongiller familyasına ait olan bir bitkiden elde edilmektedir. Kantaron yağı, bitkinin daha çok çiçek ve yapraklarından yapılmaktadır. Kantaronun çiçekleri sarı, mavi ve kırmızı renkten oluşmaktadır. Fakat genel olarak kantaron yağı sarı renkli çiçeklerden elde edilmektedir. Kantaron bitkisinin genellikle yaz aylarında hasadı yapılmaktadır. Bitkinin çiçekleri kurutularak ya da taze olarak işlenmesi sonucu yağı oluşturulur. Daha çok sarı kantaron yağının kurutulması sonucu kantaron yağı elde edilmektedir.

İçerisinde bulundurduğu birçok aktif madde ve bileşenler sayesinde cilt sorunlarının yanında aynı zamanda; sindirim hastalıklarında, , mide rahatsızlıklarında, yanık ve yara tedavilerinde oldukça fayda sağlar. Kantaron yağı daha çok cildi onarma ve yenileme işleminde kullanılır. Fakat bununla beraber birçok alanda da olumlu etkileri görülür.

Kantaron Yağının Faydaları!

Daha çok cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkileri olan kantaron yağı, cildi yenileyerek bebeksi görünüm kazandırır.

Cildi canlı ve pürüzsüz yapar.

Cilt tonunu eşitler.

Cildi nemlendirir.

Ciltte oluşan lekeleri ortadan kaldırır.

Yaşlanmayla birlikte oluşan kırışıklıkları önler.

Cildi sıkılaştırarak, elastik görünüm kazanmasını sağlar.

Ciltteki yanık, yara, kesik gibi hasarların onarılmasını sağlar.

İltihaplı sivilce ve sivilce lekelerinin tedavisinde kullanılır.

İçeriğinde bulunan yüksek antioksidan sayesinde, iltihaplanmaya neden olan cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Diyabete bağlı ayak ülserlerinin tedavisinde kullanılır.

Ayak mantarı, uçuk ve deride oluşan herhangi bir enfeksiyonun iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Saç ve saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini önler. Saçta kepek, egzama ve pullanma gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır.

Kantaron yağı mide rahatsızlıklarında özellikle; şişkinlik, gastrit ve kabızlık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Romatizmal ağrıların hafiflemesinde ve buna bağlı şişme, morarma ve aynı zamanda varis tedavisinde masaj yöntemiyle kullanılır. Ayrıca vücutta oluşabilecek her türlü kas ağrısında da olumlu etkileri vardır.

Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Kantaron yağını cildiniz için kullanacaksanız; doğrudan yağı cildinize sürerek yarım saat bekleyin. Cildin yağı emdiğinden emin olduğunuzda suyla yüzünüzü durulayabilirsiniz. Yağlı olma hissi sizi rahatsız etmezse durulamayabilirsiniz. Gece yatmadan önce sürmeniz daha iyi olacaktır. Aksi taktirde kantaron yağı güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır. Düzenli kullanım sonucunda oldukça olumlu sonuçlar verecektir. Düzenli kullanmaya özen göstermelisiniz.

Sarı kantaron yağını içerek kullanacaksanız; günde 2 çay kaşığını geçmeyecek şekilde tüketmelisiniz. 2 çay kaşığını geçmemeye özen göstermelisiniz.