Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat! Sağlığı tehlikeye atıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonlarla yatağa gitmenin uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Öztürk, "Yatak odasında telefon bulunması gerekiyorsa yataktan en az 2 metre uzakta bulunmalı" dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat! Sağlığı tehlikeye atıyor
Yayınlanma:

Uyku sağlığı üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonların uyku sağlığını bozabilen farklı etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Gece yatmadan önce akıllı telefon ekranına bakmanın uyku kaçırdığını belirten Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin, uyku hormonu salgılanmasının önüne geçtiğini vurguladı.

Akıllı telefonların ekranlarının parlak ışık yaydığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

- Telefon ekranı mavi spektrumda bir ışık olduğu için beynimizden salgılanan ve uyku için çok önemli melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Bu baskılanma hem uykuya dalmamızı zorlaştırır hem de uykuyu sürdürürken uykunun kırılganlığını artırır. Ufak tefek gürültüler, normalde bizi uyandırmayacak faktörler gece sık uyanmamıza neden olur.

Yatakta telefonla uğraşma uykuyu kaçırıyor

Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin uykunun ertelenmesine de yol açtığını ifade etti.

Oyun oynama, video izleme ve sosyal medyada zaman geçirmenin uykunun ötelenmesine neden olduğunu anlatan Öztürk, "Bu durum uykuda faz kaymasına neden oluyor ve uykuyu bozuyor. Bunun yanında ilgilenilen içeriklerde kişide uyarılmaya neden olabiliyor. Tam dinlenme durumuna geçilmesi gereken zamanda uykuya dalınması yine önlenmiş oluyor" dedi.

'Bi Tık’ çetesine darbe: 12 ilde operasyon, 47 gözaltı'Bi Tık’ çetesine darbe: 12 ilde operasyon, 47 gözaltıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

akıllı telefon sağlıklı
Günün Manşetleri
'Bi Tık’ çetesine darbe
Hakan Fidan, Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
Baro Başkanı ve Yönetimine 'terör propagandası' soruşturması
Vatan Partisi'nden yeni yıla iktidar yürüyüşü mesajı
Meclis, haftaya yoğun görüşmelerle devam edecek
DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 tutuklama
4 ilde büyük operasyon: Yasa dışı bahis çetesine darbe
Muğla’da helikopter kazası
Suriyelilerin geri dönüşünde yeni düzenlemeler
2024’te yetkisiz çakar kullanan sürücülere 11 bin işlem
Çok Okunanlar
Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü
Narin Güran davasında şok iddia: "Tarlaları satıp.." Narin Güran davasında şok iddia: "Tarlaları satıp.."
Hakan Fidan, Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü Hakan Fidan, Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
Muğla’da helikopter kazası Muğla’da helikopter kazası
SMA’lı bebeğin babası intihar etti: Eğlence mekanında görüntüleri çıkmıştı SMA’lı bebeğin babası intihar etti: Eğlence mekanında görüntüleri çıkmıştı