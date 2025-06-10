Yaz kavuruyor! Güneş çarpmasına karşı uzmanlardan kritik uyarı
Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte güneş altında geçirilen süreler tehlikeli boyutlara ulaşıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Kıdır, özellikle yeterli sıvı tüketmeyen bireylerin güneş çarpması riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, hayati tehlikeye dikkat çekti.
Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Veysel Kıdır, sıcaklıkların artmasıyla birlikte vücutta yaşanan sıvı kaybının hayati riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.
Haber Global'e göre, insan vücudunun yaklaşık yüzde 60’ının sudan oluştuğunu hatırlatan Kıdır, yaz aylarında bu dengenin korunmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Açıklamada, özellikle terleme ve buharlaşmayla hızla kaybedilen sıvıların yeterince geri alınmamasının organ fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Kıdır, “Yeterli su tüketilmediğinde güneş çarpması riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Bu, hayati tehdit oluşturan acil bir durumdur” uyarısında bulundu.
Doç. Dr. Veysel Kıdır, özellikle yaşlı bireyler, kalp ve böbrek hastaları, diyabet ve hipertansiyon hastaları ile çocukların sıvı kaybına karşı çok daha hassas olduğunu belirtti.
Bu grupların su tüketiminde daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Kıdır, sağlıklı bir yetişkinin ortalama günlük 2 ila 2,5 litre sıvı alması gerektiğini söyledi. Yaz aylarında bu miktarın artırılmasının gerekebileceğini vurguladı.
GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİNE DİKKAT
Güneş altında uzun süre kalmanın ve yetersiz sıvı alımının vücut ısısında artışa ve güneş çarpmasına yol açabileceğini belirten Kıdır, bu durumun belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü ve terleme azalması olduğunu söyledi.
Acil müdahale gerektiğine dikkat çeken Kıdır, “Hasta hemen serin bir alana alınmalı, kıyafetleri çıkarılmalı ve vücut suyla ıslatılmalı. Bilinci açıksa su verilmeli, kapalıysa acilen sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı” açıklamasında bulundu.
Alternatif sıvı tüketiminin suyun yerini tutamayacağını vurgulayan Kıdır, sulu meyvelerin katkı sağladığını ancak suyun yerini dolduramayacağını belirtti. Özellikle çay, kahve, şekerli ve gazlı içeceklerin su yerine geçmemesi gerektiğini ve idrar söktürücü etkileriyle sıvı kaybını artırabileceğini söyledi.
Sıcak havalarda su ihtiyacının kilo başına 35 cc üzerinden hesaplandığını aktaran Kıdır, bu ihtiyacın terleme ve buharlaşma gibi faktörlerle daha da artacağını ve dikkatli şekilde karşılanması gerektiğini vurguladı.