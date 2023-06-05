Yazın güzelliğinize güzellik katacak süt! 10 yaş gençleştiren mucize tarif

Herkes süt içmez sevmez ancak bu gençleştiren sütü duyan kulaklarına inanamıyor. Dünya yıldızlarının altın içeceği olarak geçen bu süt tarifi Anadolu mutfaklarında yüzyıllar önce keşfedilmişti. İçeriğinde 10 yaş gençleştirme garantili olan besinlerin yer alması nedeniyle tam bir şifa kaynağıdır. Ciltteki yaşlanmaya meyilli tüm izleri yok eder. Canlı ve parlak bir görünüm sağlar. Altın süt, hakkında merak edilen her şey haberin detayında.

10 YAŞ GENÇLEŞTİREN ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?

Alternatif tıbbın en popüler tariflerinden biri olan altın süt, adını içerisinde eklenen baharatlardan alıyor. Zerdeçal ve tarçın gibi baharatların eklendiği ve ciltte yaşlanmaya meyilli hücreleri ortadan kaldıran altın sütün hazırlanması ortalama 10 dakikanızı bile almaz.

Bir bardak sıcak sütün içine bir çay kaşığı bal, çay kaşığı ucu kadar tarçın ve zerdeçal ekleyin. Karıştırıp tüketebilirsiniz. Süt sıcak olmamalı. Ayrıca mide sorunu yaşayanlar bu karışımı tüketmemeli. Kronik hastalığı olanların dışında her akşam bir bardak tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?