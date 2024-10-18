Yenidoğan çetesi hakkında yeni gelişme

Bakanlığın sosyal medya hesabından, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili açıklama yapıldı.

"Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz" ifadesiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

'İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ KİŞİLER'



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Süreçle ilgili bilgi veren Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olmaya devam edeceğiz. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Her türlü cezayı, önlemeyi almaktayız. Suçlular tutuklandılar. Bunların içinde sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışında çalışanlar da var. Mayıs 2023'te ihbarla başlayan bir süreç. Adli süreç devam ediyor. Gereği yapılıyor. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturulmak isteniyor, böyle bir şey

yok.