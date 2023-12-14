Yeşil Çay Mı Yoksa Kahve Mi? Sağlığımız İçin Hangisi Daha Faydalı Olur? İşte Cevabı...

SAĞLIĞA FAYDALARI

Yeşil çay ve kahvenin, yüksek antioksidan içeriği ve kilo verme etkileri de dahil olmak üzere birçok ortak faydası vardır.

Antioksidan Açısından Oldukça Zengindir; Serbest radikaller vücudunuzda çok sayıda faydalı rol oynar. Ancak fazlası oksidatif strese neden olur. Oksidatif stres, hastalıklara yol açabileceği aynı zamanda erken yaşlanmayı da beraberinde getirir. eyse ki kahve ve yeşil çay, oksidatif strese karşı faydalı etkileri olan antioksidanlarla yüklüdür. Her ikisi de polifenol adı verilen bir grup antioksidan açısından özellikle zengindir. Epigallokateşin galat (EGCG) ve klorojenik asit (CGA), sırasıyla yeşil çay ve kahvede en bol bulunan polifenollerdir. Test tüpleri, hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalarla bu iki besinin kanserle savaştığı düşünülmektedir.