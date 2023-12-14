Yeşil Çay Mı Yoksa Kahve Mi? Sağlığımız İçin Hangisi Daha Faydalı Olur? İşte Cevabı...
Yeşil çay mı içsem yoksa kahve mi? Bu soru arasında sıkça kalırız. Yeşil çay ve kahve kafein ve antioksidan açıdan zengin olduğu için çokça kullanılır. Ancak çayda bulunan kafein üç kat daha fazladır. Peki hangisini tüketmemiz daha sağlıklı olur?
Kavrulmuş ve öğütülmüş kahve çekirdeklerini demleyerek kahve keyfi yapabilir, çay bitkisi olarak da bilinen Camellia sinensis bitkisinin fermente edilmemiş yapraklarını demleyerek yeşil çay hazırlayabilirsiniz.
KAFEİNİN İÇERĞİ
Kafein dünya çapında tüketilen, uyarıcı ilaç niteliği taşır ve doğal olarak kahve çayın içinde bulunur. Kahve, yeşil çaydan üç kat daha fazla kafein sağlar. 240 mL'lik bir kahve porsiyonu 96 mg kafein sağlarken, aynı miktarda yeşil çay 29 mg kafein sağlar. Yapılan araştırmalara göre yetişkin birinin gün içinde 400 mg kafein almasında bir sorun yoktur. Ancak önerilen sınır gençler için günde 100 mg'a, çocuklar için ise günde 2,5 mg/kg'a düşer.
KAFEİN YARARLI ETKİLERİ
- Artan enerji seviyeleri, uyanıklık, dikkat ve uyanıklık
- Zihinsel ve fiziksel yorgunluğun azalması
- Hızlandırılmış tepki süreleri ve geliştirilmiş doğruluk
- Geliştirilmiş egzersiz performansı
- Gelişmiş hafıza ve ruh hali
Kafein aynı zamanda beyin sağlığı için de önemlidir. Demans ve diğer dejeneratif hastalık riskini azalttığını gösteriyor. Hatta bazı çalışmalar kafein alımını tip 2 diyabet geliştirme riskinin azalmasıyla ilişkilendirdi.
SAĞLIĞA FAYDALARI
Yeşil çay ve kahvenin, yüksek antioksidan içeriği ve kilo verme etkileri de dahil olmak üzere birçok ortak faydası vardır.
Antioksidan Açısından Oldukça Zengindir; Serbest radikaller vücudunuzda çok sayıda faydalı rol oynar. Ancak fazlası oksidatif strese neden olur. Oksidatif stres, hastalıklara yol açabileceği aynı zamanda erken yaşlanmayı da beraberinde getirir. eyse ki kahve ve yeşil çay, oksidatif strese karşı faydalı etkileri olan antioksidanlarla yüklüdür. Her ikisi de polifenol adı verilen bir grup antioksidan açısından özellikle zengindir. Epigallokateşin galat (EGCG) ve klorojenik asit (CGA), sırasıyla yeşil çay ve kahvede en bol bulunan polifenollerdir. Test tüpleri, hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalarla bu iki besinin kanserle savaştığı düşünülmektedir.