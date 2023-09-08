Yeşil çayın içindeki bu madde doğal antidepresan! L-theanine nedir?  Yeşil çayın ve içindeki L-theanine maddesinin faydaları nelerdir?

Araştırmalar, doğada bulunan bazı maddelerin vücuda olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bu maddelerden biri de "L-theanine" adı verilen bir amino asittir.

Özellikle yeşil çay, L-theanine açısından zengindir ve bu nedenle sakinleştirici özelliklere sahiptir. L-theanine, beyindeki alfa dalgalarını artırarak rahatlama hissi yaratır. Ayrıca, kafeinle birlikte tüketildiğinde kafeinin olumsuz etkilerini azaltabilir.