Yılbaşı geceniz kabusa dönmesin! İşte dikkat etmeniz gereken 5 altın kural
Yılbaşı akşamı sağlık ve eğlenceyi bir arada yaşamak için bu kritik ipuçlarına göz atın. Liv Hospital Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Safiye Keskin, yılbaşı akşamlarında sağlığınızı koruyarak eğlenceli bir gece geçirebilmeniz için neler yapmanız gerektiğini anlatıyor. İşte detaylar...
Yılbaşı sofraları genellikle zengin, yağlı ve kalorisi yüksek yemeklerle dolu olur. Bu durum, özellikle kalp sağlığına dikkat etmesi gereken bireyler için risk oluşturabilir. Yılbaşı akşamında aşırı yemek tüketimi, sağlıksız yiyecekler ve alkol, kalp krizine zemin hazırlayabilir. Peki, yılbaşında sağlığınızı tehdit etmeden keyifli bir kutlama yapmak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte uzman önerileri!
1. SAĞLIKLI SEÇİMLER YAPIN
Yılbaşı menüsü, genellikle yağlı etler, tatlılar ve tuzlu mezelerle doludur. Ancak, bu tür yiyecekler kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı alternatifler tercih etmek, yılbaşı akşamını sağlıklı geçirmenize yardımcı olacaktır.
Izgara etler ve tavuklar kızartmalara göre daha düşük kalorili ve sağlıklıdır. Yılbaşı menüsüne balık eklemeyi unutmayın. Zeytinyağlı sebzeler ve balık, kalp dostu seçenekler arasında yer alır. Özellikle omega-3 zengini balıklar, sağlığınızı koruyarak sofranızı renklendirir.
2. YAVAŞ YİYİN, DAHA AZ YİYİN!
Yılbaşı sofralarında fazla yemek tüketmek, kan şekeri seviyelerini yükseltebilir ve kalp sağlığını riske atabilir. Bunun önüne geçmek için porsiyon kontrolü yapmak oldukça önemlidir. Büyük porsiyonlar yerine daha küçük tabaklar tercih edin. Böylece daha az kalori alırsınız. Yavaş yemek, doygunluk hissinizi artırır ve aşırı yemeyi engeller.
3. TUZ VE ŞEKER TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN
Tuzlu mezeler, hazır gıdalar ve şekerli tatlılar yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Ancak fazla tuz ve şeker tüketimi, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Yüksek tuz alımı kan basıncını artırabilir. Bu yüzden tuzlu yiyecekleri sınırlayın ve yemeklerinizi baharatlarla tatlandırın. Şeker, damar sağlığını bozabilir. Yılbaşı tatlılarında meyve ve sütlü tatlıları tercih edin.
4. ALKOLÜ ÖLÇÜLÜ TÜKETİN
Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi alkollü içeceklerdir, ancak aşırı alkol tüketimi kalp sağlığını tehdit edebilir. Alkol, kan basıncını yükseltebilir ve kalp ritmini bozabilir.
Alkol tüketirken, bir iki kadeh şarap veya bir duble rakı yeterli olacaktır. Aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Alkolün etkilerini hafifletmek için bol su içmeye dikkat edin.
5. YILBAŞI SONRASI DENGELEYİN
Yılbaşı akşamı fazla yemek ve içki, metabolizmanızı yavaşlatabilir. Yılbaşı sonrası, sağlıklı bir sindirim için birkaç küçük adım atmak faydalı olacaktır.
SAĞLIKLI YILBAŞI, SAĞLIKLI BAŞLANGIÇLAR!
Unutmayın, yılbaşı sadece bir gece değil, sağlıklı bir yaşam için iyi bir başlangıç olabilir! Yılbaşı akşamında sevdiğiniz yemeklerin tadını çıkarırken sağlığınızı riske atmayın.