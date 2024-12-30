Yılbaşı geceniz kabusa dönmesin! İşte dikkat etmeniz gereken 5 altın kural

Yılbaşı sofraları genellikle zengin, yağlı ve kalorisi yüksek yemeklerle dolu olur. Bu durum, özellikle kalp sağlığına dikkat etmesi gereken bireyler için risk oluşturabilir. Yılbaşı akşamında aşırı yemek tüketimi, sağlıksız yiyecekler ve alkol, kalp krizine zemin hazırlayabilir. Peki, yılbaşında sağlığınızı tehdit etmeden keyifli bir kutlama yapmak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte uzman önerileri!