Yıllardır yapılan en büyük yanlış dedi! Canan Karatay tarifi verdi

En sık tüketilen içecekler arasında olan çayın tüketiminin yanlış yapıldığını açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, çayın doğru bir şekilde tüketimi ile şifa deposu olduğunu belirtti.

Karatay ayrıca, yıllardır çayın yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu da sözlerine ekledi. Sabah kahvaltılarının, beş çaylarının, keyif saatlerinin vazgeçilmezi olan çay hakkında Canan Karatay yeni bir açıklamada bulundu.