Yıllardır yapılan en büyük yanlış dedi! Canan Karatay tarifi verdi
Sağlıklı beslenme açıklamaları ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır çayın yanlış içildiğini vurguladı. Karatay, o yanlıştan dönüldüğünde çayın kandaki vitamin depolarını yükselttiğinin altını çizdi. Peki, Karatay'ın tarifine göre çay nasıl yapılmalı?
En sık tüketilen içecekler arasında olan çayın tüketiminin yanlış yapıldığını açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, çayın doğru bir şekilde tüketimi ile şifa deposu olduğunu belirtti.
Karatay ayrıca, yıllardır çayın yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu da sözlerine ekledi. Sabah kahvaltılarının, beş çaylarının, keyif saatlerinin vazgeçilmezi olan çay hakkında Canan Karatay yeni bir açıklamada bulundu.
Akşam.com.tr'nin haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır çayın yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu belirtti. Yüksek oranda kafein içeren çayın yanlış tüketimine bağlı kan depolarını azalttığının altını çizdi.
Canan Karatay, doğru tüketildiğinde çayın vücuda olan faydalarını saymakla bitiremedi. Özellikle demir eksikliği olan kişilerin çayı bu şekilde bol bol tüketmesi gerektiğini söyledi.
İŞTE CANAN KARATAY'IN ÇAY TÜKETİM TAVSİYESİ
- Yapılan araştırmalarda çayın barındırdığı kafeinin yüksek oranda demir maddesine dönmesini isteyenler için limonlu çay tavsiye edilir.
- C vitamini bakımından zengin olan limon demir depolarını artırarak vücudun ihtiyacı olan eksikliklerini giderir.