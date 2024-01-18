Yol kenarında yetişen şifalı ot! Her gün önüne geçiyoruz ama tam enfeksiyon önleyici ilaç

Doğanın en güçlü enfeksiyon önleyici otlarından biri olan ısırgan otunu es geçmeyin! Direk temasta her ne kadar cildi tahriş etse de aslında doğru tüketildiğinde tam bir şifa deposu! İşte enfeksiyon önleyici ısırgan otunun faydaları...

Yol kenarında yetişen şifalı ot! Her gün önüne geçiyoruz ama tam enfeksiyon önleyici ilaç
Yol kenarında yetişen şifalı ot! Her gün önüne geçiyoruz ama tam enfeksiyon önleyici ilaç
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Isırgan otu demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor, C vitamini, A vitamini ve K vitamini gibi birçok mineral ve vitamin içerir.  Isırgan otu tüketirken dikkatli olunmalıdır, çünkü taze ısırgan otu tüyleri ciltte tahrişe neden olabilir. Isırgan otu çayı, ekstraktları veya kurutulmuş yaprakları gibi çeşitli şekillerde tüketilebilir.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

Isırgan otu, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

İltihapla mücadelede yardımcı olan biyoaktif bileşenler içerir. Bu özellik, romatoid artrit, gut gibi iltihaplı durumlarla ilişkilendirilebilir. Bazı araştırmalar, ısırgan otu ekstraktının kan şekerini düzenlemede olumlu bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

ısırgan otu

Bağışıklık sistemini destekleyebilen vitamin ve minerallerle doludur. Bu özellik, hastalıklara karşı vücut direncini artırabilir. Isırgan otu, cilt sağlığını destekleyen antioksidanlar ve vitaminleri içerir. Ayrıca, sivilce, egzama ve diğer cilt sorunlarına karşı yardımcı olabilir.

Saç sağlığını destekleyebilen vitaminler ve mineraller içerir. Saç dökülmesini azaltabilir, saç derisini besleyebilir ve saç büyümesini teşvik edebilir.

Bazı araştırmalar, ısırgan otu ekstraktının kan lipid profillerini düzeltebileceğini ve kolesterol seviyelerini etkileyebileceğini göstermektedir. Bazı uzmanlar, ısırgan otu ekstraktının alerji ve astım semptomlarını hafifletebileceğini rapor etmiştir.

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