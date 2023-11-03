Yol Kenarlarında Kendiliğinden Yetişen Şifa Deposu Çiçek! Antidepresan Etkisi Görüyor

Itır çiçeği, sardunyagiller ailesine ait bir bitki türüdür. Genellikle kumlu arazilerde ve kendiliğinden yetişen bitki oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Rengarenk çiçeklere sahip olan ıtır bitkisi, daha çok pembe, beyaz ve mor renktedir. Ekstra bir bakımı bulunmayan ıtır çiçeği doğada kendiliğinde yetişmektedir. Bunun yanı sıra ıtır bitkisi, isteyenler tarafından saksıda da yetiştirilebilmektedir.

Çiçek Deyip Geçmeyin!

Halk tarafından çeşitli adlarda kullanılan ıtır çiçeği; çoban iğnesi, leylek gagası ve turna gagası olarak da adlandırılır. Genelde yaz aylarında çiçek açan bitki, sadece yağmur sularıyla yetişebilmektedir. Çok fazla su ihtiyacı bulunmayan bu bitki ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde çeşitlilik göstermektedir. Onun dışında ülkemizin her yerinde kendini gösteren bir bitki türüdür. Itır bitkisi güzel bir kokuya sahip olmasıyla birlikte rahatlatıcı bir etkiye de sahiptir. Aynı zamanda güzellik sektöründe ve çeşitli hastalıklara şifa olarak da kullanılır. Itır bitkisinin kurusunu ve yağını aktarlarda bulmanız oldukça kolay. Bunun yanında doğal çevrede yetişen ıtırı kendiniz de kurutup tüketebilirsiniz.

Kokusuyla antidepresan etkisine sahip olan ıtır bitkisi, birçok hastalık üzerinde de oldukça faydalıdır. Sindirim sisteminizden üst solunum rahatsızlıklarına, cilt sorunlarından psikolojik sorunlara kadar birçok alanda olumlu etkileri görülmektedir. Gelin ıtır çiçeğinin faydalarına birlikte bakalım. İşte ıtır çiçeğinin bilinmeyen faydaları…

Itır Çiçeği Faydaları