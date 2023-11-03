Yol Kenarlarında Kendiliğinden Yetişen Şifa Deposu Çiçek! Antidepresan Etkisi Görüyor
Daha önce antidepresan çiçeği duymuş muydunuz? Bu çiçek antidepresan etkisi gösteriyor! Bir çiçekten daha fazlası! İşte antidepresan özelliği olan çiçeğin faydaları…
Itır çiçeği, sardunyagiller ailesine ait bir bitki türüdür. Genellikle kumlu arazilerde ve kendiliğinden yetişen bitki oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Rengarenk çiçeklere sahip olan ıtır bitkisi, daha çok pembe, beyaz ve mor renktedir. Ekstra bir bakımı bulunmayan ıtır çiçeği doğada kendiliğinde yetişmektedir. Bunun yanı sıra ıtır bitkisi, isteyenler tarafından saksıda da yetiştirilebilmektedir.
Çiçek Deyip Geçmeyin!
Halk tarafından çeşitli adlarda kullanılan ıtır çiçeği; çoban iğnesi, leylek gagası ve turna gagası olarak da adlandırılır. Genelde yaz aylarında çiçek açan bitki, sadece yağmur sularıyla yetişebilmektedir. Çok fazla su ihtiyacı bulunmayan bu bitki ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde çeşitlilik göstermektedir. Onun dışında ülkemizin her yerinde kendini gösteren bir bitki türüdür. Itır bitkisi güzel bir kokuya sahip olmasıyla birlikte rahatlatıcı bir etkiye de sahiptir. Aynı zamanda güzellik sektöründe ve çeşitli hastalıklara şifa olarak da kullanılır. Itır bitkisinin kurusunu ve yağını aktarlarda bulmanız oldukça kolay. Bunun yanında doğal çevrede yetişen ıtırı kendiniz de kurutup tüketebilirsiniz.
Kokusuyla antidepresan etkisine sahip olan ıtır bitkisi, birçok hastalık üzerinde de oldukça faydalıdır. Sindirim sisteminizden üst solunum rahatsızlıklarına, cilt sorunlarından psikolojik sorunlara kadar birçok alanda olumlu etkileri görülmektedir. Gelin ıtır çiçeğinin faydalarına birlikte bakalım. İşte ıtır çiçeğinin bilinmeyen faydaları…
Itır Çiçeği Faydaları
- Muhteşem kokusuyla rahatlatıcı bir etkiye sahip olan ıtır çiçeği, antidepresan etkisi gösterir. Itır çiçeği koklandığı zaman; beyindeki olumsuz düşünceleri yok eder ve sakinleşmenizi sağlar. Aynı zamanda uykusuzluğa ve strese iyi gelerek rahatlamanızı sağlar. Ruh halinizi iyileştirir.
- Sindirim sisteminizi düzenler. Buna bağlı olarak ishal, gaz sancısı, mide ve bağırsak problemlerine birebir fayda sağlar. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırır. Sindirim problemlerinde büyük bir etkiye sahip olan ıtır çiçeği, çay olarak tüketildiğinde olumlu sonuçlar verir.
- Cilt problemleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Akne, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarına birebir fayda sağlar. Cildi canlandırır, arındırır ve temizler. Aynı zamanda ciltte bulunan leke, kırışıklık ve yara izlerini onarır. Egzama hastalığına da oldukça faydası olan ıtır çiçeği, ciltteki ölü hücreleri yok eder. Itır çiçeği, cilt bakımında yağ olarak kullanıldığında olumlu sonuçlar verir. Ayrıca ıtır çiçeğinin suyunu tonik olarak da kullanabilirsiniz.
- Üst solunum yolları hastalıklarında oldukça etkili olan ıtır çiçeği; grip, nezle, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi rahatsızlıklara birebir fayda sağlar. Itır çiçeği yağı, solunum yollarınızı temizleyerek nefes alışverişinizi düzenler. Aynı zamanda güzel bir kokuya sahip olmasıyla birlikte ferahlatıcı etki sağlar.
- Vücutta bulunan halsizlik ve yorgunluğu üzerinizden atmaya yardımcı olur. Itır çiçeği yağını masaj yaparak vücudunuza uygularsanız, dinlendiğinizi ve rahatladığınızı fark edeceksiniz.