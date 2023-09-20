Yüksek kan şekerini 1 saatte düşüren karışım! Gün boyu zinde olmanızı sağlıyor!

Kan şekeri düşmesi de yükselmesi de vücudun dengesini tamamıyla bozan, sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyen durumlardır. Gün içinde halsiz ve bitkin hissetmenizin sebebi aslında kan şekeri seviyeniz olabilir! Kan şekeri düşme belirtileri, hipoglisemiyle alakalı bilinmeyenler ve Feridun Kunak'tan yüksek kan şekerini düşüren mucize karışım tarifini sizler için yazdık.

SÜREKLİ YORGUN VE TÜKENMİŞ HİSSEDENLER DİKKAT! KAN ŞEKERİ DÜŞME BELİRTİLERİ!

Vücudumuz metabolizmada yani tüm yapım ve yıkım olaylarını gerçekleştirmek için belirli miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Vücudumuzun kullandığı başlıca enerji kaynağı üzüm şekeri olarak da bilinen glikoz monosakkaritidir. Kan şekeri seviyesi veya kan glikoz seviyesi, insanların kanında bulunan glikoz miktarıdır.

Tokluk ve açlık kan şekeri olarak ölçüm zamanlarına göre ayrılmaktadır ve her iki ölçümün kendine özgü değer aralığında olması gerekmektedir. Açlık kan şekerinin sabah ölçüldüğünde 70 – 100 mg/dl arasında olması, tokluk kan şekerinin ise 140 mg/dl olması bireyin kan şekeri seviyesinin normal olduğunu gösterir. Kan şekeri düşme belirtileri yani hipoglisemi belirtileri şunlardır:

Terleme

Aşırı sinirlilik

Baş dönmesi

Hızlı nabız

Tükenmişlik

Baş ağrısı

Konsantre olamama

Uyuşukluk

HİPOGLİSEMİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN DİYET

Hipoglisemisi olan bireyler diyetlerini düzenlerken aşağıdaki maddeleri dikkate almalıdır.

Monosakkarit veya disakkarit gibi çok daha basit karbonhidratların yerine, kompleks karbonhidrat alımını tercih edin.

Sabah öğle ve akşam üç öğün yemek yerine, yaklaşık 4 saat aralıklarla küçük öğünler halinde yiyin.

Rafine şekerden uzak durun.

Trans yağlı yiyeceklerden uzak durun.

FERİDUN KUNAK'IN YÜKSEK KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN MUCİZE KARIŞIM TARİFİ!

Feridun Kunak"1 fincan mahlep, 1 fincan çörek otu tozu, bir fincan tarçın, 2 çorba kaşığı yoğurdu karıştırın. Bu karışımı içerisine limon sıkarak ya da yemeklere karıştırarak tüketebilirsiniz" dedi. Yine de kan şekeri seviyenizde bir problem yaşıyorsanız uzman birine danışmalısınız.