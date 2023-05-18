Uzmanı uyardı: Yürürken güçsüzlük hissediyorsanız dikkat

İLK ŞİKÂYET BEL VE BACAK AĞRISI

Bel fıtığı teşhisi konulmuş hastalarda genellikle ilk yakınmanın bel ve bacak ağrısı olduğunu söyleyen Op. Dr. Aktürk, şu açıklamaları yaptı:

- Tek başına bel ya da bacak ağrısı olabileceği gibi her ikisi de aynı anda görülebilir. Çoğunlukla önce bel ağrısı yaşanır, birkaç gün ya da birkaç hafta sonra da buna bacak ağrısı eşlik eder. Bacak ağrısı ile birlikte uyuşma da sık görülen bir bulgudur. Bacak ağrısı arttıkça bel ağrısında azalma hissedilebilir. Uzun süre ayakta kalma, yürüme, hapşırma ve öksürme ile birlikte ağrının şiddeti artar. Uyuşma ve karıncalanma gibi duyusal yakınmalar olabilir. Bazı hastalarda, duyusal kayıplarla birlikte güçsüzlüğe bağlı olarak yürürken ayağın takılması ya da bileğin içe dönmesi gibi sorunlar da görülebilir.