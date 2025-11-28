Zehirlenmede 72 saat uyarısı: Uzmandan hayati çağrı! "Bu belirtiler varsa hemen acile koşun"

Ölümcül Konserve Zehri Clostridium Botulinum: En ciddi ve ölümcül besin zehirlenmesine yol açan bu bakteri, aynı zamanda bakteriler içinde en öldürücü ve etkili zehre (botulinum toksini) sahiptir. Toprakta, kaynak ve deniz sularında bulunan bu bakteri, oksijensiz ortamda çoğaldığı için özellikle evde yapılan ve doğru hazırlanmamış konserve yiyecekler en büyük risk kaynağıdır. Etkisi 2-3 güne kadar ortaya çıkabilir ve sinir sisteminde felç yaratarak solunumu engeller ve ölüme neden olur. Konserve kutularının alt ve üst kapaklarının şişkin veya bombe yapmış olması, bu bakterilerin ürediğinin en önemli göstergesidir.